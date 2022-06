03/06/2022 Cultura.- Operación Marea Negra: Jorge López sustituye a Álex González en la temporada 2 de la serie de Prime Video. MADRID, 3 (CulturaOcio) Prime Video ha anunciado una avalancha de nuevas incorporaciones para la segunda temporada de Operación Marea Negra, que ya ha comenzado su rodaje en Galicia. La más sorprendente de todas ellas es la de Jorge López (Élite, Now and Then) que sustituirá a Álex González en el papel protagonista. CULTURA CONTACTO PHOTO