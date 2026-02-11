Operación policial en Brasil contra la difusión de videos de violaciones

Tres individuos fueron detenidos este miércoles en Brasil en una operación contra redes internacionales de difusión de videos de violaciones de mujeres bajo sedación, a menudo cometidas por personas de su entorno, dijo una fuente policial a la AFP.

Según la Policía Federal (PF), la operación se puso en marcha a raíz de una investigación iniciada el año pasado, con la colaboración de Europol, que involucra a veinte países, sin precisar cuáles.

La pesquisa se centra en redes transnacionales dedicadas a la difusión y el intercambio de videos de abusos sexuales cometidos contra mujeres bajo sedantes, detalló la PF en un comunicado.

Una fuente policial indicó a la AFP que en numerosos casos, los agresores mantenían un vínculo de confianza con las víctimas, ya fueran relaciones íntimas, familiares o de proximidad.

Las conductas investigadas se encuadran como delitos de violación de vulnerable y de divulgación de escenas de violación, según la PF.

Los mensajes intercambiados revelaron que los sospechosos discutían el uso de medicamentos con propiedades sedantes, demostrando conocimiento de los posibles efectos adversos de estas sustancias, detalló el comunicado.

El modus operandi recuerda al famoso caso de Gisèle Pelicot, una mujer francesa, que bajo sedación, fue violada multitud de veces durante una década por su marido, Dominique Pelicot, y decenas de hombres que este buscaba en internet.

Las mujeres generalmente no eran conscientes de los abusos y no guardaban ningún recuerdo de ellos, detalló la fuente policial brasileña, sin precisar el número de víctimas.

Además de las tres detenciones, la policía ejecutó siete allanamientos en cinco estados, donde se incautaron teléfonos, computadoras y otros dispositivos electrónicos.

Siete ciudadanos brasileños son sospechosos de formar parte de las redes de difusión de videos.