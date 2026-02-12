Operación policial para desmantelar red de fraude "a gran escala" en boletos del Louvre

La policía llevó a cabo esta semana una operación para desmantelar una red de fraude "a gran escala" con los boletos del Louvre en París, donde podrían estar implicados trabajadores de la institución, indicó el jueves el museo a AFP

Este dispositivo fue desplegado tras "un aviso del museo del Louvre", dijo una portavoz del establecimiento

"A partir de los elementos de los que el museo dispone, sospechamos de la existencia de una red que organiza un fraude a gran escala", añadió

Según una fuente cercana al caso, dos agentes del museo fueron detenidos

El Louvre, el museo más visitado del mundo, está en el ojo del huracán desde un espectacular robo de joyas de la Corona valoradas en más de US$100 millones en octubre. Un mes más tarde, el establecimiento tuvo que cerrar una galería debido al deterioro del edificio

Desde mediados de diciembre, el personal convocó múltiples huelgas para exigir mejoras en las condiciones laborales en la pinacoteca, que recibió nueve millones de visitantes el año pasado