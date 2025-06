Operación Redención: Álvaro Morata, un año después de la Eurocopa

Mismo país, misma camiseta, un año después: Álvaro Morata disputa esta semana con la selección española la Final Four de la Liga de Naciones de la UEFA en Alemania, donde el año pasado conquistó la Eurocopa, un torneo donde recibió críticas y burlas que le pasaron factura personalmente.

"Me duele como a cualquier madre cuando hablan mal injustamente de su hijo. Yo respeto que mi hijo no guste como jugador de fútbol, pero como persona no lo admito, no le conocen. No lo entendemos y me parece súper injusto", decía con gesto serio Susana Martín, madre del futbolista madrileño, en declaraciones a la televisión pública española (TVE) un día después del título europeo, mientras los hinchas saltaban y cantaban a su alrededor en plenos festejos de la Roja en la madrileña Plaza de Cibeles.

En el escenario, Morata terminó esa noche afónico al ejercer de maestro de ceremonias con sus compañeros, micrófono en mano en el escenario, acabando al ritmo de la canción "Potra salvaje" una noche de celebración que personalmente, para él, llegaba tras unas semanas complicadas.

Memes y pancartas

Porque si la Eurocopa fue un éxito colectivo para España, en el plano individual no lo fue para Morata, el delantero en punta titular del equipo y que apenas pudo marcar un tanto en todo el torneo, el primero en esa competición, abriendo la victoria 3-0 sobre Croacia en el primer partido de la fase de grupos.

A partir de ahí, sus constantes fallos y su falta de acierto motivaron infinidad de memes las redes sociales, poniendo al entonces jugador del Atlético de Madrid en el ojo del huracán mediático a su pesar.

Incluso el día de las celebraciones se hizo viral una imagen del jugador montado en el autocar descubierto del desfile por Madrid en el que arroja un vaso de plástico aparentemente en dirección a un hincha que le mostraba desde abajo una pancarta con un comentario burlón en su contra.

El seleccionador Luis De la Fuente defendió en numerosas ocasiones a su jugador y volvió a hacerlo a finales de mayo, cuando anunció la lista para las rondas finales de la Liga de Naciones.

"Es de vital importancia. Nos movemos mucho por el corazón, somos una familia y para nosotros es importante, juegue o no. Siempre suma, todavía nos dará muchas alegrías", aseguró.

Renacer turco

Desde que levantó al cielo de Berlín el trofeo europeo como capitán español hasta esta semana decisiva de la Liga de Naciones, donde España juega el jueves en semifinales ante Francia, la vida de Morata, que tiene ahora 32 años, ha cambiado mucho.

Días después de la Eurocopa se anunció su regreso al AC Milan, pero su paso por San Siro no convenció y en enero fue cedido al Galatasaray turco, donde ha podido reencontrar las buenas sensaciones.

Para empezar, con nuevos títulos, ya que el emblemático club de Estambul logró este curso el doblete nacional, la Süperlig y la Copa de Turquía. Y en el plano personal, con buenos números: seis goles y tres asistencias en doce partidos disputados. La misma cantidad de goles que había logrado para el Milan en la primera parte de la temporada, aunque entonces en más del doble de partidos (25). Depresión y ansiedad Morata no solo ha resurgido deportivamente en los últimos meses, también en un plano más íntimo. Un mes después de la Eurocopa se anunciaba la separación de Morata y su esposa, la modelo e influencer italiana Alice Campello, madre de sus cuatro hijos. Pero a principios de este 2024 se confirmaba la reconciliación. "Agarré el teléfono y le dije a mi mujer, a mis amigos, a mi familia, a mis entrenadores y a mis compañeros que no estaba bien, que tenía un problema muy grave y que no era capaz de continuar", explicó recientemente Morata sobre sus problemas de depresión y ansiedad en una entrevista con la televisión Movistar+, que a finales de este mes estrenará un documental sobre él, "Morata: no saben quién soy". Pero antes de ello, Morata quiere hablar sobre el campo para ayudar a un nuevo título de España. dr/mcd