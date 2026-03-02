Operación remontada para el Barça para seguir soñando con el triplete

Una final de Copa del Rey en juego y la posibilidad de mantener el sueño del triplete. El FC Barcelona apela a la heroica de las "remuntadas" (remontadas en catalán), el martes ante el Atlético de Madrid en el Camp Nou, para dejar sin efecto el 4-0 encajado en la ida

El premio será estar en la final el 18 de abril en Sevilla, que culés o colchoneros disputarán ante un equipo vasco, el que salga vivo del derbi en San Sebastián entre Real Sociedad y Athletic Club, con un 1-0 en la ida para el equipo txuriurdin

A pesar de la debacle en el Metropolitano, desde el conjunto azulgrana se han multiplicado los mensajes en las últimas horas que apuntan a una conjura para realizar una nueva gesta histórica, pero no inédita. Porque aún permanece en el recuerdo de los aficionados la remontada ante el Paris Saint Germain en Champions en marzo de 2017 (4-0 en París; 6-1 en el Camp Nou)

"Creo que lo más importante es que tenemos que creer que somos capaces de remontar. Tenemos que darlo todo durante esos 90 minutos o quizá más. Tenemos que luchar por el equipo, por el club y por los aficionados", declaró unos días atrás el DT del Barça Hansi Flick en el canal oficial de youtube del club, abriendo la veda del optimismo y la esperanza

"Con nuestros aficionados y en nuestro estadio, todo es posible", proclamó el alemán

- "1% de posibilidades; 99% de fe" -

Varios de sus jugadores también han dejado mensajes en ese sentido. Lamine Yamal, autor de su primer triplete con el Barça el sábado en la victoria ante el Villarreal (4-1), escribió un lacónico mensaje en Instagram: "1% de posibilidades; 99% de fe"

El equipo catalán, líder de la Liga y en octavos de Liga de Campeones, quiere seguir vivo en la Copa y mantener el sueño del triplete de grandes títulos, aunque en enero ya conquistó la Supercopa de España

Estas semifinales tienen aroma de revancha para el Atlético, que cayó eliminado el año pasado en semifinales de Copa ante el mismo rival, que terminaría levantando la Copa tras la final ganada al Real Madrid

Pero en esta ocasión los hombres de Diego Simeone, casi descartados en la pelea por el título de Liga, parecen decididos a regresar a una final de Copa por primera vez desde 2013, también con el DT argentino en el banquillo en aquella ocasión en la que derrotaron al Real Madrid con un gol en la prórroga del brasileño Joao Miranda

- Derbi vasco -

Ambos equipos podrían volverse a ver las caras en unos hipotéticos cuartos de final de Champions

Más incierta se presenta la otra semifinal, el miércoles entre Real Sociedad y Athletic Club, tras el 1-0 que se trajeron los primeros de San Mamés

La gran racha de la Real desde la llegada de su entrenador estadounidense Pellegrino Matarazzo y el hecho de jugar en casa le hacen partir con el rol de favoritos, aunque este término se considera tabú en un derbi, y el Athletic Club, con 25 títulos coperos y tres finales en los últimos seis años aún no ha dicho su última palabra