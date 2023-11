Por Valentine Hilaire y Divya Rajagopal

1 nov (Reuters) - La minera canadiense First Quantum Minerals se enfrenta a un camino difícil ante las últimas decisiones del gobierno de Panamá dirigidas a anular su contrato de explotación de una de las mayores minas de cobre del mundo.

La sorprendente decisión de Panamá el domingo de convocar un referéndum para decidir si anula el contrato de 20 años recientemente firmado con la empresa provocó una venta masiva de las acciones de First Quantum.

Esta semana, la empresa perdió el 48% de su valor de mercado.

La decisión del presidente Laurentino Cortizo de convocar el referéndum surgió después de varios días de protestas de miles de personas por considerar que el contrato era muy ventajoso para First Quantum, que hubo corrupción alrededor de su aprobación y que la mina era perjudicial para el medio ambiente.

First Quantum reafirmó el martes su compromiso con el Estado de Derecho. La empresa y su unidad local Minera Panamá declinaron hacer más comentarios.

El gobierno también promueve un proyecto de ley en la Asamblea Nacional para derogar la ley que promulgó el contrato y prohibir todas las concesiones mineras futuras. El máximo tribunal panameño ha aceptado estudiar seis demandas que impugnan el contrato.

Hay mucho en juego tanto para First Quantum como para la economía de Panamá. El PIB del país crecería en 2023 un 1% y no el 6% proyectado si no fuera por la actividad de la mina, según el ministro de economía y finanzas.

La mina, que representa aproximadamente el 5% del PIB del país y mantiene más de 49.000 empleos directos e indirectos, es la segunda mayor fuente de ingresos de Panamá después del Canal de Panamá.

El martes J.P Morgan advirtió que las probabilidades de que Panamá pierda su calificación de grado de inversión aumentarían significativamente si se revoca el contrato. Pese al riesgo, siguen las protestas que piden la rescisión del contrato.

No deberían vender el país a centavos, dijo Adriana Linares, una de las jóvenes que ha participado en las protestas. "La gente en la calle tiene un objetivo muy claro, que es derogar el contrato aprobado", añadió.

Un portavoz del departamento de Asuntos Globales de Canadá, en un correo electrónico enviado a Reuters, dijo que Canadá ha abogado constantemente por una resolución que beneficie a todos los panameños y monitorea la situación.

La mina, inaugurada en 2019, representa el 1% de la producción mundial de cobre y su construcción costó 11.000 millones de dólares. Se considera importante para la transición energética mundial por su larga vida útil de al menos 20 años, al ser el cobre un metal importante para fabricar baterías de vehículos eléctricos.

No sigue un manual

Al menos media docena de analistas bajaron la calificación de las acciones de la empresa esta semana.

Jackie Przybylowski, analista de minería de Bank of Montreal, señaló: "Este proceso no sigue ningún manual que hayamos visto antes".

El número de trabajadores por turno ha sido reducido en la mina debido a la escasez de alimentos causada por los bloqueos de carreteras y las protestas, dijo a Reuters Michael Camacho, un dirigente del sindicato de trabajadores de la mina.

Los panameños prevén elegir un nuevo presidente y renovar los escaños de la asamblea y los gobiernos locales en mayo de 2024.

“El timing no ha sido favorable, porque ya estamos en un proceso electoral,” dijo el exministro de economía y finanzas Frank De Lima, añadiendo que la cancelación del contrato podría dejar a Panamá con un gran hueco fiscal.

La mayoría de los candidatos presidenciales y los miembros del partido gobernante, que ocupan actualmente la mayoría de los escaños en la asamblea, respaldaron el nuevo contrato.

El diputado independiente Juan Diego Vásquez, quien votó en contra del contrato, dijo a Reuters que la coyuntura actual sí puede afectar al voto 2024 ya que “los panameños han comprendido bien el daño que hace el país malos diputados”.

Edison Broce, también diputado de la bancada independiente, dijo a Reuters que la minería a cielo abierto es dañina para el ambiente, y el país debería enfocarse en cuidar su biodiversidad e impulsar industrias como el turismo.

Broce ha apoyado un cierre gradual y ordenado de la mina, ya que “los costos (de la minera metálica) superan los beneficios”.

(1 dólar = 1,3875 dólares canadienses) (Reporte de Divya Rajagopal en Toronto y Valentine Hilaire; Reportaje adicional de Elida Moreno y Steve Scherer. Editado en español por Sofía Díaz Pineda)