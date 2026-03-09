Operador estatal de oro del Congo aspira a volumen de 15.000 kilogramos de lingotes artesanales en 2026

DAKAR, 9 mar (Reuters) - La empresa estatal de comercio de oro de la República Democrática del Congo tiene previsto aumentar el volumen de metal que vende del sector minero artesanal del país a 15 toneladas métricas este año, con el banco central como posible comprador clave.

El Congo, principal proveedor mundial de metales para baterías y poseedor de vastas reservas de oro sin explotar, creó DRC Gold Trading en diciembre de 2022 como una empresa conjunta con los Emiratos Árabes Unidos. En los últimos tres años solo ha comprado 10 toneladas de oro para su comercialización.

El Gobierno asumió la propiedad total en 2024 para canalizar el oro artesanal hacia rutas de exportación formales, reflejando las campañas que se están llevando a cabo en toda África.

DRC Gold Trading firmó un acuerdo con el banco central del Congo en febrero que le da acceso prioritario a todo el oro que recoge para utilizarlo en la creación de reservas nacionales. Bancos centrales de todo el mundo están acumulando cada vez más lingotes como protección frente a la incertidumbre.

IMPULSO PARA REFORZAR LAS RESERVAS NACIONALES

El director general de DRC Gold Trading, Joseph Kazibaziba, dijo a Reuters que el precio del oro para el banco central se ajustaría a los índices de referencia internacionales y a la normativa nacional, mientras que los volúmenes de entrega dependerían de las solicitudes del banco central en virtud del acuerdo de febrero.

Más de 45 compradores extranjeros han solicitado suministros de oro a DRC Gold Trading, aunque la acumulación de reservas nacionales sigue siendo la prioridad, según Kazibaziba.

Afirmó que la empresa, que hasta 2023 apenas compraba 25 kilogramos de oro artesanal al año para su comercialización, está ampliando sus operaciones en ocho provincias para satisfacer la creciente demanda.

"La cantidad que se entregará dependerá de la demanda (del banco central)", afirmó. "Se está haciendo todo lo posible para garantizar que cumplimos plenamente con nuestras obligaciones".

El banco central no ha hecho comentarios sobre sus objetivos de reservas de oro.

El aumento de los precios del oro ha impulsado un auge de la minería informal en toda África, donde la débil supervisión permite que gran parte de la producción se introduzca de contrabando en lugar de entrar en los mercados oficiales. (Reporte de la redacción de Congo; redacción de Maxwell Akalaare Adombila; edición de Robbie Corey-Boulet y Jan Harvey. Editado en español por Natalia Ramos)