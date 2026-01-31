Operador portuario de Hong Kong no veló por el interés público, según fallo Corte Suprema

CIUDAD DE PANAMÁ, 30 ene (Reuters) -

La Corte Suprema de Panamá falló que un contrato suscrito por una empresa de Hong Kong para operar puertos cercanos al Canal de Panamá no servía al interés público ni al bienestar social, en su decisión del jueves de anular los contratos. Aunque la Corte anunció la decisión el jueves, no había publicado la sentencia en la que explicaba sus motivos. La decisión fue obtenida por la cadena de televisión local TVN y un funcionario del tribunal confirmó su veracidad.

Los documentos judiciales a los que tuvo acceso Reuters el viernes lo confirmaban. (Reportaje de Elida Moreno, reporte adicional de Natalia Siniawski y Kylie Madry; editado por Emily Green y Adriana Barrera)