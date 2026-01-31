Operador portuario de Hong Kong violó Constitución, según fallo Corte Suprema

CIUDAD DE PANAMÁ, 30 ene (Reuters) -

La Corte Suprema de Panamá falló que un contrato suscrito por una empresa de Hong Kong para operar puertos cercanos al Canal de Panamá no servía al interés público ni al bienestar social, en su decisión del jueves de anular los contratos. Aunque la Corte anunció la decisión el jueves, no había publicado la sentencia en la que explicaba sus motivos. La decisión fue obtenida por la cadena de televisión local TVN y un funcionario del tribunal confirmó su veracidad.

Panama Ports Company (PPC), filial de CK Hutchison, ha tenido contratos desde la década de 1990 para explotar terminales de contenedores en las entradas del Pacífico y el Atlántico del Canal, separadas de las operaciones de la vía navegable.

La Corte dictaminó que el contrato violaba la Constitución de Panamá porque otorgaba a la empresa privilegios exclusivos y exenciones fiscales a los que no podían acceder otros competidores, carecía de evaluaciones de impacto ambiental y exigía al Gobierno solicitar la aprobación de la empresa antes de conceder futuras concesiones. (Reportaje de Elida Moreno, reporte adicional de Natalia Siniawski y Kylie Madry; editado por Emily Green y Adriana Barrera)