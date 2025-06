Operador público español y compañías eléctricas se culpan mutuamente del apagón

El operador público Red Eléctrica Española (REE) y las compañías generadoras se acusaron mutuamente este miércoles del apagón que dejó sin luz a España y Portugal el 28 de abril, al día siguiente de publicarse un informe del Gobierno.

El reporte atribuye el masivo corte eléctrico a un "fenómeno de sobretensiones" en la red, que generó "una reacción en cadena" imparable, destacando el papel de la REE, que dispuso para ese día "la menor" capacidad del sistema para controlar la tensión de todo 2025.

Pero también apunta a las empresas productoras, que no contribuyeron tanto como se esperaba a la regulación de la tensión con las centrales programadas para ese día y que desconectaron centrales del sistema "de manera indebida (...) para proteger sus instalaciones", agravando el problema.

REE publicó el miércoles su propio informe, en el que hizo hincapié en que los productores que debían "regular tensión" no cumplieron "con las obligaciones establecidas".

El 28 de abril, REE "realizó los cálculos oportunos y tomó las decisiones pertinentes" para gestionar las fluctuaciones de tensión, "siempre considerando que todos los grupos cumplen con las prestaciones técnicas contempladas en la normativa", según indicó el operador público en un comunicado.

"Si hubiese habido un cumplimiento de las obligaciones de control de tensión de los generadores (...) no tenemos oscilaciones, no se pierde el sincronismo, no hubiéramos tenido apagón", insistió en rueda de prensa Concha Sánchez, directora general de operaciones de REE.

"La responsabilidad de garantizar" el control de tensión "recae en Red Eléctrica de España, como operador del sistema", respondió la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) en un comunicado transmitido a la AFP.

"Tenemos evidencias de que las centrales de generación de los socios de Aelec han cumplido con los requerimientos regulatorios en materia de control de tensión (...) llegando incluso a operar por encima de las obligaciones regulatorias para contribuir a la estabilidad del sistema eléctrico", se defendió Aelec.

REE "disponía de recursos suficientes para garantizar el control de tensión, incluidas centrales síncronas que, no obstante, decidió no despachar", subrayó la asociación, que responsabilizó al operador público de haber dejado "al sistema en una situación de vulnerabilidad".

mig-rs-mdm/du/al/jvb