Operadores anticipan un nuevo recorte de la Fed en diciembre y otro a principios de 2026
1 minuto de lectura
LA NACION
29 oct (Reuters) - Los operadores siguieron apostando por nuevos recortes de las tasas de interés de la Reserva Federal, después de que el banco central estadounidense bajó su tipo oficial un cuarto de punto porcentual en su última reunión del miércoles.
Los precios de los futuros de las tasas de interés a corto plazo bajaron ligeramente tras el anuncio, pero las apuestas siguieron siendo muy favorables a otro recorte de las tasas de interés de un cuarto de punto en diciembre, y también apuntan a expectativas de otro recorte en marzo. (Reportaje de Ann Saphir. Editado en español por Juana Casas)
