Operadores apuestan a una pausa de los recortes de tasas de la Fed tras datos de empleo

9 ene (Reuters) - Los futuros de las tasas de interés a corto plazo cayeron el viernes después de que el Departamento del Trabajo estadounidense informó de que la tasa de desempleo de diciembre cayó al 4,4%, lo que llevó a operadores a aumentar sus apuestas a que la Fed mantendrá el costo de los préstamos a corto plazo durante más tiempo. Tras el reporte, los futuros de tipos reflejaban una probabilidad del 97% de que la Reserva Federal no recorte las tasas este mes, frente a la probabilidad del 88% observada antes del informe. (Reporte de Ann Saphir; edición de Philippa Fletcher. Editado en español por Natalia Ramos)