Operadores apuestan por un recorte de tasas de la Fed en junio

28 ene (Reuters) - Operadores aumentaron el miércoles las apuestas a que la Reserva Federal recortará los costos de endeudamiento a corto plazo en junio y no antes, después de que el banco central estadounidense mantuviera la tasa de interés oficial en su rango actual del 3,50%-3,75%.

Con la decisión, el banco puso en pausa la serie de recortes del año pasado destinados a atajar la debilidad del mercado laboral.

Después del anuncio, los contratos de futuros de tasas de interés estaban descontando una probabilidad del 28% de un recorte de tasas para abril —ligeramente menos que antes y en la última reunión del mandato de Jerome Powell como presidente de la Fed—, pero una probabilidad del 64% de un recorte para junio, ligeramente más que antes, con un segundo recorte de tasas probablemente antes de que termine el año.

(Reporte de Ann Saphir, editado en español por Natalia Ramos)