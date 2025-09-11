Operadores aumentan apuestas a que el BCE ha terminado de recortar las tasas

Por Yoruk Bahceli, Sara Rossi y Alun John

11 sep (Reuters) - Los operadores redujeron el jueves sus apuestas a otro recorte de tasas del Banco Central Europeo en este ciclo, y ahora ven una probabilidad de casi un 50% de otro movimiento, mientras que el banco se mostró optimista sobre las perspectivas económicas.

Los responsables de las tasas de interés de la zona euro mantuvieron el tipo de interés sin cambios en el 2% por segunda reunión consecutiva, y la directora del BCE, Christine Lagarde, reiteró que el banco sigue en un "buen lugar" y dijo que los riesgos para la economía se habían vuelto más equilibrados que antes.

"Es como decir que estamos en espera por ahora", dijo el analista jefe de Danske Bank, Jens Peter Sørensen.

Los operadores ahora ven poco menos del 50% de posibilidades de otro recorte de tasas del BCE para junio de 2026, según datos de ICAP, frente al 60% antes de la decisión del BCE del jueves.

La reunión de política monetaria del jueves marcó el hito más reciente en una reducción constante de las expectativas de los operadores sobre la flexibilización de las tasas de interés del BCE durante el verano boreal. A mediados de julio, los operadores prácticamente habían descontado un recorte de tipos para diciembre.

Un acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos, mensajes agresivos previos del BCE y datos de crecimiento e inflación más fuertes de lo esperado desde entonces han afectado las expectativas del mercado.

La disminución de las apuestas sobre un recorte de tasas apoyó al euro, que subía un 0,3% a alrededor de US$1,173.

El rendimiento de los bonos alemanes a dos años, sensible a las expectativas sobre las tasas de interés, subía 4 puntos básicos a 1,99%.

Si bien los mercados redujeron sus apuestas por un recorte de tasas, las previsiones económicas del BCE pusieron de relieve la incertidumbre que se avecina.

El BCE elevó sus proyecciones de inflación para este año y el próximo en una décima porcentual, pero las redujo en la misma proporción en 2027, hasta el 1,9%. Esto significa que ahora proyecta una inflación por debajo del objetivo tanto en 2026 como en 2027.

La proyección de inflación ligeramente más alta el próximo año respalda la opinión de que los recortes de tasas ya están hechos, mientras que el pronóstico por debajo del objetivo en 2027 mantiene la puerta abierta para otro recorte, dijo Divyang Shah, estratega de los mercados IFR de LSEG.

