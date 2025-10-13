Operadores aumentan sus apuestas por un recorte de los tipos del BCE al 65%

Por Stefano Rebaudo

13 oct (Reuters) -

Los rendimientos de la deuda pública de la zona euro rondaban mínimos de varias semanas el lunes, mientras los inversores descontaban otra rebaja de tipos del Banco Central Europeo y centraban su atención en la amenaza arancelaria del presidente estadounidense, Donald Trump, contra China.

Trump reavivó la guerra comercial contra Pekín el viernes, en represalia porque China frenó sus exportaciones de minerales críticos.

En los últimos días, los operadores han ido aumentando lentamente sus apuestas sobre futuros recortes de tipos del BCE, incluso a última hora del viernes, después de que Trump dijera que estaba sopesando un "aumento masivo" de los aranceles a las importaciones chinas.

La probabilidad de que el BCE recorte los tipos de interés en 25 puntos básicos antes de julio se sitúa en torno al 65%, frente al 45% del viernes antes de los comentarios de Trump sobre los aranceles a China y el 35% de principios de octubre.

. El tipo de interés oficial se sitúa en el 1,90% en febrero de 2027, frente al 2% de finales de septiembre.

Los costes de endeudamiento de la zona euro han estado en el limbo en las dos últimas semanas, mientras el cierre de la Administración estadounidense y las perspectivas de tipos del BCE no han dejado a los mercados sin una dirección clara.

Barclays señaló el viernes que la volatilidad realizada de los bunds alcanzó mínimos vistos durante la expansión cuantitativa del Banco Central Europeo.

El rendimiento del alemán a 10 años, la referencia del bloque, bajaba un punto básico (pb) hasta el 2,62%, tras caer 7 pb en la última sesión bursátil.

Los rendimientos del Tesoro estadounidense caían el viernes a mínimos de varias semanas, en un momento en que los inversores huyeron de los activos de riesgo y buscaron seguridad en la deuda pública. El mercado de renta fija estadounidense permanecerá cerrado el lunes por el Día de la Raza.

"Debemos recordar lo importante que fue la tregua comercial entre Estados Unidos y China en mayo para amortiguar los temores a una recesión después del Día de la Liberación", dijo Henry Hallen, estratega macro de Deutsche Bank.

"Así que cualquier señal de retroceso será recibida naturalmente con un movimiento de aversión al riesgo", añadió.

El rendimiento alemán a 2 años, más sensible a las expectativas sobre los tipos del BCE, caía 1,5 puntos básicos, hasta el 1,94%.

"El riesgo de este episodio no son tanto los aranceles como la imprevisibilidad de la política monetaria", afirmó Paul Donovan, economista jefe de UBS Global Wealth Management.

"Lo positivo de este episodio es que sí parece receptivo a los movimientos del mercado", añadió, argumentando que ha habido un tono más conciliador tanto por parte de Trump como del vicepresidente estadounidense Vance durante el fin de semana. La diferencia de rentabilidad entre los bunds, refugio seguro, y la deuda pública francesa a 10 años —un indicador de mercado de la prima de riesgo que exigen los inversores por mantener deuda francesa— se situaba en 84 puntos básicos. La semana pasada alcanzó los 87,96 puntos básicos, su nivel más alto desde el 13 de enero, en un clima de preocupación por las perspectivas fiscales francesas.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, se enfrenta a una carrera contrarreloj para formar Gobierno antes del plazo presupuestario del lunes.

Los inversores no ven un catalizador claro para una mayor ampliación de los diferenciales franceses en ausencia de nuevas elecciones.

"Los diferenciales de la deuda soberana también se han normalizado, y nuestros datos no mostraron signos de liquidación de los bonos franceses en los distintos segmentos de vencimiento a lo largo de la semana", dijo Bob Savage, jefe de estrategia macro de mercados de BNY.

(Información de Stefano Rebaudo; edición de Toby Chopra, William Maclean; edición en español de Paula Villalba)