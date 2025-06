Operadores financieros tienen en la mira caída de reservas del Banco Central argentino

BUENOS AIRES, 3 jun (Reuters) - El peso argentino mayorista se depreciaba levemente el martes en una zona media de la banda de flotación divergente que dispuso el Banco Central (BCRA) tras la salida de los controles cambiarios en abril, con la complicación de no poder sumar reservas según las expectativas, dijeron operadores.

Hacia el 13 de junio, Argentina deberá afrontar una primera revisión de metas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y demostrar una acumulación extra de US$4400 millones de reservas para el BCRA, en el marco del reciente acuerdo por US$20.000 millones con el organismo crediticio.

Con los fondos de los desembolsos del FMI, la autoridad monetaria logró que sus reservas crecieran hasta casi US$40.000 millones brutos semanas atrás, aunque actualmente la cifra cae por debajo de los US$38.000 millones, de acuerdo a datos oficiales provisorios.

“El mercado viene poniendo el ojo en el plano cambiario, con el foco en los flujos, en un contexto en que el tipo de cambio real se halla en niveles bajos en comparación con años previos.

Dado que el dólar no fue al piso de la banda cambiaria, el Banco Central se mantiene al margen y no compra dólares, haciendo que la meta de reservas de junio luzca altamente difícil de cumplir", afirmó Juan Franco, economista jefe de Grupo SBS. "Si bien no creemos que esto implique un problema, sí creemos que sería una buena señal el comenzar a acumular reservas genuinas para que la calma cambiaria no dependa de colocaciones de deuda que permitan el ingreso de dólares", acotó. El presidente ultraliberal argentino, Javier Milei, le restó importancia al tema, diciendo que ese diferencial se cubrirá con la reciente colocación de un bono (Bonte 2030) por 1000 millones de dólares, un "repo" de unos 2000 millones de dólares con bancos privados y otro tramo de dinero fresco del propio FMI. La cotización del peso interbancario caía un 0,46% a 1187 por cada dólar a las 1500 GMT, ante una banda de entre 1000 y 1400 unidades fijada con la salida de los controles cambiarios, conocidos como "cepo", con el compromiso del BCRA de comprar divisas solo cuando la moneda se fortalezca hasta el nivel inferior de la banda. La cuenta corriente de Argentina acumula déficit por el mayor gasto de la población en dólares, cuando el Gobierno libertario busca mantener el valor de la moneda doméstica para combatir la inflación ante un crecimiento en las importaciones, que reduce el saldo positivo de la balanza comercial. Analistas consideran que el riesgo país argentino debería caer por debajo de los 550 puntos básicos como para pensar en un retorno del Gobierno a los mercados internacionales de deuda, un nivel que rozó a inicio de año y lejos de las casi 700 unidades donde se mueve por estos días. En este contexto de prudencia y selectividad inversora, la bolsa de Buenos Aires mantenía el sesgo negativo con un 0,95% en el índice accionario S&P Merval, luego de caer el 3,19% el lunes por toma de utilidades contra el saldo del 8,5% durante mayo. La deuda soberana en el plano extrabursátil ganaba un 0,3% promedio, contra una retracción del 0,2% durante la sesión previa y una ganancia del 5,2% en el quinto mes de 2025. "Vemos preferible la acumulación de reservas (del BCRA) ya que implicaría una mayor confianza para los tenedores de bonos permitiendo la caída del riesgo país y así el Gobierno puede renovar sus vencimientos de deuda sin efectuar pagos con reservas", comentó un analista del mercado. Hace seis semanas que el BCRA no interviene en el mercado cambiario de contado del dólar mayorista, aunque suele tener una activa participación en los negocios de futuros donde lo hace mediante contratos pesificados. Las liquidaciones de las empresas agroexportadoras de Argentina subieron un 17% interanual en mayo al totalizar US$3054 millones, período en el que la recaudación de impuestos del país se incrementó un 18,6% interanual al sumar 15,86 billones de pesos (unos US$13.330 millones). (Reporte de Jorge Otaola; colaboración de Hernán Nessi; Editado por Lucila Sigal y Maximilian Heath)