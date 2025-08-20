Operadores postales nórdicos y belgas pausan envíos a EE.UU. tras fin de alivio arancelario

ESTOCOLMO, 20 ago (Reuters) - Los grupos postales noruego, sueco-danés y belga Posten Bring, PostNord y bpost, respectivamente, anunciaron el miércoles la pausa en los envíos de paquetes a Estados Unidos antes de la eliminación de una laguna fiscal aduanera que permite la entrada libre de impuestos para paquetes de bajo valor.

La administración del presidente estadounidense Donald Trump dijo el mes pasado que suspenderá a partir del 29 de agosto la exención global "de minimis", que también permite un papeleo mínimo, para envíos internacionales de menos de US$800.

"Debido al corto plazo para adaptarse a los nuevos requisitos, PostNord está deteniendo de forma temporal los envíos", dijo la compañía propiedad de los gobiernos sueco y danés en un comunicado.

Los giros en las políticas arancelarias de Trump han agitado los mercados financieros mundiales.

Según el decreto que suspende la exención "de minimis", los paquetes de bajo valor enviados a Estados Unidos se enfrentarán a "todos los aranceles aplicables", según la Casa Blanca.

"Las autoridades aduaneras estadounidenses aún no han aclarado los detalles al respecto y no se han desarrollado soluciones de sistema que las empresas postales puedan utilizar", declaró por separado la empresa estatal noruega Posten Bring.

Las empresas postales europeas están colaborando para aclarar la situación.

Bpost señaló en su comunicado que la pausa sólo afectará a los envíos que contengan mercancías, no a las cartas.

