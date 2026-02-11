Operadores recortan apuestas sobre recortes de tasas de la Fed tras reporte de empleo

11 feb (Reuters) - Los operadores de futuros vinculados a los costos de financiación a corto plazo en Estados Unidos recortaron el miércoles sus apuestas sobre rebajas de tasas de interés de la Fed este año, después de que un informe del Gobierno mostrara que los empleadores crearon más puestos de trabajo de lo esperado el mes pasado.

Los operadores decidieron descartar todas las posibilidades, salvo una de cada cinco, de que la Fed recortara los tipos de interés en abril, frente a las dos de cada cinco que se barajaban antes de conocerse los datos.

Aunque siguen apostando a que el banco central estadounidense reducirá su tasa de interés oficial en junio, ven casi un 40% de probabilidades de que no lo haga, frente al 25% antes del informe sobre el empleo. (Reporte de Ann Saphir; edición de Andrew Heavens. Editado en español por Natalia Ramos)