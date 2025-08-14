Operadores reducen sus apuestas sobre un recorte de tasas de la Fed tras últimos datos económicos
14 ago (Reuters) - Los operadores borraron lo que habían sido pequeñas pero crecientes apuestas sobre un recorte de medio punto porcentual en las tasas de interés el próximo mes por parte de la Reserva Federal.
Lo anterior, después de que datos económicos del jueves mostraron un aumento más fuerte de lo esperado en los precios mayoristas el mes pasado y una caída de las solicitudes de subsidio por desempleo la semana pasada.
Los operadores siguen esperando que el banco central estadounidense lleve a cabo un recorte de un cuarto de punto el mes que viene, seguido de otro en octubre.
(Reporte de Ann Saphir, edición de Tomasz Janowski)
