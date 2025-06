Operativo de seguridad antes de cumbre OTAN convierte partes de La Haya en una fortaleza

LA HAYA, Holanda (AP) — A los residentes, amantes del arte y diplomáticos les gusta reunirse para comer y tomar en el histórico Gastrobar Berlage, detrás de un emblemático museo de arte en La Haya.

Pero el flujo habitual de visitantes se redujo a apenas un goteo cuando comenzaron a instalarse vallas en el exterior como parte de la estricta seguridad en torno a una cumbre de líderes de la OTAN que está paralizando la ciudad holandesa con una masiva operación militar y policial llamada Escudo Naranja.

Partes de la ciudad, normalmente tranquila y donde el ahora secretario general de la OTAN, Mark Rutte, solía ir en bicicleta al trabajo mientras se comía una manzana durante su etapa como primer ministro del país, se están convirtiendo en una fortaleza militar.

"Está muerto", dijo la propietaria de Berlage, Bianca Veenhof, mientras observaba una terraza casi vacía al inicio de lo que debería haber sido la hora punta del almuerzo el miércoles.

Las plazas de estacionamiento han sido bloqueadas por vallas de seguridad recién instaladas, se ha pedido a los trabajadores de oficinas cercanas que se queden en casa y las líneas de transporte público que pasaban cerca del lugar fueron desviadas.

La ciudad, que se promociona como el centro global de la paz y la justicia debido a los tribunales internacionales que alberga, se está llenando de trabas relacionadas con la seguridad antes de la reunión del 24 y 25 de junio, a la que está previsto que asistan mandatarios de la alianza de 32 naciones, incluido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La cumbre se celebra en un momento de creciente tensión geopolítica global y de recrudecimiento de los conflictos en Oriente Medio.

Casi la mitad de la policía holandesa estará de servicio

En lo que se ha denominado como la mayor operación de seguridad jamás realizada en el país, las autoridades están cerrando partes de la ciudad y el espacio aéreo y bloqueando carreteras.

Las barricadas temporales y las vallas metálicas que rodean el recinto del Foro Mundial son solo una parte de las medidas que han adoptado en La Haya.

Unos 27.000 policías —alrededor de la mitad de los agentes de todo el país— estarán de servicio en torno a la cumbre, junto con más de 10.000 efectivos de defensa.

La policía militar protegerá a las delegaciones. Fragatas patrullarán el mar del Norte, aviones de combate F-35 y helicópteros Apache surcarán los cielos y los sistemas de defensa antiaérea estarán en alerta. Escuadrones de artificieros revisarán el recinto en busca de explosivos.

Los convoyes que transportarán a los líderes circularán a toda velocidad y escoltados por la policía militar por autopistas cerradas desde los aeropuertos hasta sus alojamientos.

Mientras los drones civiles tienen prohibido volar en el espacio aéreo en torno al lugar de la cumbre y otros puntos clave, aviones no tripulados de la policía y el ejército sobrevolarán el recinto y otras ubicaciones donde se reúnan los líderes. Policías y agentes antimotines se movilizarán ante las protestas que se han anunciado ya, incluida una iniciativa para cerrar una importante autopista hacia la ciudad. Las autoridades están tomando también medidas menos visibles, pero no menos importantes, para garantizar la ciberseguridad. El máximo responsable de la lucha contra el terrorismo en el país se negó a ofrecer detalles. Aumentar el gasto y Ucrania, en la agenda Está previsto que los mandatarios cenen con el rey Guillermo de Holanda en su palacio, ubicado en un bosque de la ciudad, el martes por la noche. En la reunión del día siguiente se espera que acuerden el nuevo objetivo de gasto en defensa de la alianza. Mientras los líderes cenan con la realeza holandesa, en la sede de la cumbre, los ministros de Exteriores y Defensa de la OTAN debatirán asuntos como la guerra en Ucrania. Cuando los jefes de gobierno se reúnan el miércoles, buscarán un acuerdo para aumentar el gasto militar ante la insistencia de Trump en que Europa debe encargarse de su propia seguridad, mientras Washington se centra en China y sus propias fronteras. La Haya, conocida por los tribunales internacionales El recinto donde se celebrará la cumbre es un centro de conferencias y teatro próximo al edificio que en su día albergó el tribunal de Naciones Unidas para la antigua Yugoslavia, donde el líder serbobosnio Radovan Karadzic, su jefe militar Ratko Mladic y otros fueron condenados por crímenes de guerra. También está cerca de la sede de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, que ganó el Premio Nobel de la Paz, y de las agencias de cooperación judicial y policial de la Unión Europea. Justo al final de la calle está la Corte Penal Internacional, cuyo fiscal jefe y cuatro de sus jueces han sido sancionados por Trump. Más cerca aún está el principal tribunal de la ONU, la Corte Internacional de Justicia, cuyos magistrados resuelven disputas entre naciones. Huir de todo Muchos de quienes residen cerca del lugar donde se celebrará la cumbre no se quedarán para ver cómo se desarrolla el evento. Al final de la semana, Berlage cerrará sus puertas y su soleada terraza durante una semana. Reabrirá sus puertas cuando la comitiva de la OTAN se haya marchado. Veenhof estima que el cierre forzado y las semanas de caídas en las reservas le supondrán hasta 150.000 euros (US$173.000) en ingresos perdidos. Veenhof y su pareja, Bauke van Schaik, que es el chef del local, están hartos de la cumbre y se marcharán de la ciudad mientras dure. "Tenemos buenos amigos viviendo en Portugal, así que iremos allí unos días", señaló. "Estaremos un poco más lejos de toda la miseria y frustración". ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.