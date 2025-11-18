Operativos federales de inmigración en Carolina del Norte se expandirán a Raleigh, informa alcaldesa

CHARLOTTE, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) —

Las autoridades federales de inmigración ampliarán sus redadas en Carolina del Norte hacia Raleigh incluso desde el martes, informó la alcaldesa de la capital del estado, Janet Cowell, mientras los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza continúan con sus operativos en Charlotte luego de un fin de semana en el que arrestaron a 130 personas en esa ciudad.

Cowell agregó que no desconocía el tamaño del operativo y el tiempo que estarían los agentes presentes en la ciudad. Las autoridades migratorias no han tocado el tema. La alcaldesa, una demócrata, aseguró en un comunicado que los niveles delictivos habían caído este año en Raleigh en comparación con 2024 y que la seguridad pública era una prioridad para ella y el consejo de la ciudad.

