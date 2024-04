Opinión de brasil sobre inmunidad de los jefes de estado podría favorecer a putin en cumbre del g20

Por Lisandra Paraguassu

BRASILIA, 2 abr (Reuters) - Brasil aboga por la inmunidad de los jefes de Estado que no forman parte de tratados como la Corte Penal Internacional (CPI), según un documento visto por Reuters, lo que podría favorecer la asistencia del presidente ruso Vladimir Putin, a la cumbre del Grupo de los 20 que se celebrará este año en Río. La CPI lleva debatiendo la inmunidad de los jefes de Estado desde 2007, y no está claro si se podrá llegar a una decisión antes de que Brasil acoja la cumbre de líderes de las 20 mayores economías del mundo en noviembre. Pero el argumento podría permitir al Gobierno brasileño ignorar una orden de detención emitida el año pasado contra Putin por la CPI de La Haya, de la que Brasil es parte, basada en acusaciones de crímenes de guerra relacionados con el secuestro de niños ucranianos. El presidente de izquierda de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó el pasado septiembre en una reunión del G20 en Nueva Delhi que Putin no sería detenido si asistía a la cumbre de Río. Pero se retractó de esa afirmación ante las críticas generalizadas, diciendo que dependía de los tribunales brasileños y no de su Gobierno. Rusia fue signataria de la CPI, pero abandonó el tratado en 2016, tras las acciones del tribunal contra la invasión y anexión de Crimea en 2014. Rusia ha dicho que los cargos de la CPI contra Putin son absurdos e infundados. Putin rara vez ha viajado al extranjero desde que la CPI solicitó su arresto, saltándose una cumbre del grupo BRICS de las principales economías emergentes en Sudáfrica el año pasado y la cumbre del G20 en India. La posición brasileña al respecto fue presentada en noviembre a la Comisión de Derecho Internacional en Ginebra y publicada por primera vez el lunes por el diario Folha de S. Paulo. Brasil sostiene que la inmunidad de los jefes de Estado es esencial para promover las relaciones pacíficas entre los Estados, al permitirles participar en conferencias y misiones diplomáticas en países extranjeros. "La inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los funcionarios de Estado es crucial para garantizar el adecuado desempeño de sus funciones", señala el documento. La inmunidad impide el uso arbitrario de las jurisdicciones penales contra dichos funcionarios. Las sentencias de la CPI sólo deben aplicarse a los países que forman parte del Tratado de Roma, argumentó Brasil en el documento, que no mencionó a Putin ni a la cumbre del G20. (Reportaje de Lisandra Paraguassu; Redacción de Anthony Boadle; Editado en español por Héctor Espinoza)