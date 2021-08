Oponer resistencia a los talibanes no tiene sentido, dice diplomático ruso

Por Maria Vasilyeva

MOSCÚ, 20 ago (Reuters) - El embajador ruso en Afganistán elogió el viernes la conducta de los talibanes en los días posteriores a su toma del poder y dijo que no había alternativas ante el grupo islamista de línea dura, por lo que una resistencia estaría destinada al fracaso.

Los comentarios del embajador Dmitry Zhirnov reflejan los esfuerzos de Rusia por estrechar sus bien establecidos lazos con los talibanes, al tiempo que elude el reconocimiento -por ahora- como gobernantes legítimos de un país que Moscú trató de controlar militarmente antes de que las fuerzas soviéticas se retirasen en 1989.

Rusia quiere asegurarse de que la inestabilidad en Afganistán no se extienda a Asia Central, parte de la ex Unión Soviética que considera un área de influencia clave, y que la región no se convierta en un caldo de cultivo para la formación de otros grupos islamistas.

En declaraciones a Reuters desde Kabul por Zoom, Zhirnov dijo que la situación de seguridad en la capital era mucho mejor de lo que era antes de que los talibanes tomaran el control y habló con optimismo sobre el futuro.

"El estado de ánimo en Kabul se puede describir como uno de cautelosa esperanza", dijo Zhirnov.

"Hubo un mal régimen que desapareció y la gente tiene esperanzas. Dicen que no puede ser peor, por lo que debería ser mejor. Pero esta es otra prueba que los talibanes deben pasar. Una vez que restablezcan el orden, deberían empezar a mejorar la situación socio-económica", expresó.

Kabul ha estado en gran parte en calma, excepto en el aeropuerto y sus alrededores, donde han muerto 12 personas desde el domingo, dijeron funcionarios de la OTAN y los talibanes.

Los comentarios de Zhirnov contrastan con los de algunos políticos occidentales y activistas de derechos humanos, que se muestran profundamente escépticos de que los talibanes hayan moderado su postura violenta hacia aquellos que consideran incompatibles con su naciente emirato, gobernado por la estricta ley islámica.

Zhirnov dijo que los hechos sobre el terreno habían cambiado y que los talibanes han hecho una serie de promesas alentadoras.

"No podemos dejar de lado la realidad. Ellos (los talibanes) son las autoridades de facto. No hay alternativa a los talibanes en Afganistán", dijo Zhirnov.

El hijo de Ahmad Shah Massoud, uno de los principales líderes de la resistencia antisoviética de Afganistán en la década de 1980, se ha comprometido a no doblegarse ante los talibanes desde su bastión en el valle de Panjshir, al norte de Kabul.

El primer vicepresidente afgano, Amrullah Saleh, también ha dicho que se encuentra en Afganistán y que es el "legítimo presidente encargado" después de la huida del gobernante Ashraf Ghani.

Zhirnov dijo que la declaración de Saleh violaba la constitución y que los intentos desde Panjshir para alentar una resistencia no tienen futuro.

(Reporte de Maria Vasilyeva, escrito por Andrew Osborn. Editado en español por Marion Giraldo)

