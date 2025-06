Oporto celebra el verano y a su santo patrón con martillos de plástico, sardinas y puerros

OPORTO, Portugal (AP) — En las empinadas calles de Oporto, varios miles de personas celebraron el verano como ha hecho la ciudad durante décadas y siglos: golpeando a amigos y extraños por igual con martillos de juguete y disfrutando en las calles toda la noche.

La víspera de la fiesta en honor de san Juan Bautista —el santo patrón de Oporto— es una festividad cristiana con raíces paganas que se celebra con fuegos artificiales, globos y muchas sardinas a la parrilla. Un ritual más antiguo de la víspera de San Juan en la segunda ciudad más grande de Portugal consistía en comprar flores de puerro que se creía traían buena fortuna e invitar a extraños a oler la planta de fuerte aroma.

En la década de 1960, un empresario local introdujo el travieso martillo de plástico, que desde entonces se ha convertido en el símbolo más famoso de la ruidosa celebración del solsticio de verano de la ciudad ibérica.

Es una “celebración de energía, una celebración de lo que es la ciudad de Oporto”, afirmó el residente João Sousa, momentos después de ser golpeado con un martillo de juguete. “Es vivir y revivir lo que nuestros antepasados nos han dado y poder seguir disfrutándolo hoy”.

La víspera de San Juan —São João en portugués— se considera la noche más larga del año y una de las más especiales para los locales.

En los días previos al festival, las tiendas locales adornan sus escaparates con dioramas en miniatura llamados “Cascatas” que presentan figuras de san Juan Bautista, escenas de su vida, así como representaciones de la vida diaria en Oporto. Un elemento central en los dioramas son las cascadas, que dan nombre a las elaboradas miniaturas.

Los dioramas también destacan las raíces católicas y paganas de la festividad.

“Es una celebración pagana. Es el culto al sol, al fuego, al agua", dijo Germano Silva, un reconocido escritor e historiador de la ciudad portuguesa. “El santo entra cuando comienza el cristianismo. La Iglesia, en una exitosa operación de marketing, añade al santo a la celebración del solsticio”, expresó.

La esencia del festival radica en tener la libertad de usar un martillo de plástico en amigos y extraños sin iniciar una pelea.

Ni siquiera el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, se salvó. La noche del lunes, Montenegro participó en los festejos en el barrio de Fontainhas con vista al río Duero. Mientras algunos asistentes se tomaban fotos con él, otros simplemente lo saludaban con sus coloridos martillos de plástico.

Los turistas también participaron en las festividades. Helni Turtaea, una joven de 21 años de Finlandia, dijo que al principio el golpe del martillo la sorprendió, pero rápidamente vio su encanto.

“Al principio me asusté cuando alguien me golpeó...

pero ha sido muy divertido porque creo que de alguna manera une a las personas cuando están golpeando a extraños", comentó Turtaea.

El historiador de Oporto, Silva, dijo que la celebración trata de unir a los extraños sin importar sus diferencias, comenzando con invitar a extraños a inclinarse y oler los puerros que una persona llevaba, y que ahora incluye saludar a un extraño con un toque juguetón.

“No sabemos con quién nos cruzamos, si la persona es rica o pobre, un médico o un trabajador de fábrica”, señaló Silva. La noche del 23 de junio, dijo que un extraño es simplemente “alguien que pasa y está celebrando San Juan con nosotros”.

___

Naishadham informó desde Madrid.

___

La cobertura de religión de Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de AP con The Conversation US, con financiamiento de Lilly Endowment Inc. AP es el único responsable de este contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.