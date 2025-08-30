LA NACION

Oporto gana al campeón Sporting de Lisboa y le arrebata el liderato

El Oporto consiguió un importante triunfo en su visita a un rival directo por el título en la liga p

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Oporto gana al campeón Sporting de Lisboa y le arrebata el liderato
Oporto gana al campeón Sporting de Lisboa y le arrebata el liderato

El Oporto consiguió un importante triunfo en su visita a un rival directo por el título en la liga portuguesa, el Sporting de Lisboa, al que superó 2 a 1 este sábado en la 4ª jornada.

Con un pleno de 12 puntos, los 'Dragones' se encaraman a lo más alto de la clasificación, que antes ocupa precisamente el Sporting, que queda tercero con 9 unidades, adelantado incluso por el Famalicao (2º, 10 puntos), que venció 1-0 en el campo del AVS.

Es la primera derrota en liga de Rui Borges desde que a finales de 2024 fue nombrado entrenador del equipo verdiblanco, al que condujo al título de liga el pasado mayo.

El Oporto asestó dos zarpazos rápidos pasada la hora de juego en el estadio Alvalade, por medio del neerlandés Luuk De Jong (minuto 61) y del brasileño William Gomes (64).

El Sporting acortó en el 74 por un tanto en contra del argentino Nehuén Pérez, pero no pudo evitar la derrota ante su hinchada.

-- Resultados de la 4ª jornada de la liga portuguesa:

- Viernes:

Gil Vicente 2 Felipe (49), Varela (90+2)

Moreirense 0

- Sábado:

Casa Pia 0

Nacional 2 Paulo (33), Ramírez (42)

AVS 0

FC Famalicão 1 de Haas (70)

Vitoria de Guimarães 1 Silva (31)

Arouca 1 Djouahra (34)

Sporting de Lisboa 1 Nehuen Pérez (74 en contra)

Oporto 2 Luuk de Jong (61), William Gomes (64)

- Domingo:

Tondela

Estoril

FC Alverca

Benfica

Santa Clara

Estrela da Amadora

Rio Ave

Sporting de Braga

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Oporto 12 4 4 0 0 11 1 10

2. FC Famalicão 10 4 3 1 0 5 0 5

3. Sporting de Lisboa 9 4 3 0 1 13 3 10

4. Moreirense 9 4 3 0 1 5 3 2

5. Sporting de Braga 7 3 2 1 0 8 2 6

6. Gil Vicente 7 4 2 1 1 4 2 2

7. Benfica 6 2 2 0 0 4 0 4

8. Arouca 5 4 1 2 1 7 11 -4

9. Nacional 4 4 1 1 2 4 7 -3

10. Vitoria de Guimarães 4 4 1 1 2 4 8 -4

11. Casa Pia 3 4 1 0 3 2 8 -6

12. Rio Ave 2 2 0 2 0 4 4 0

13. Estrela da Amadora 2 3 0 2 1 3 4 -1

14. Estoril 1 2 0 1 1 3 4 -1

15. FC Alverca 1 3 0 1 2 3 7 -4

16. AVS 1 4 0 1 3 3 8 -5

17. Santa Clara 0 2 0 0 2 0 4 -4

18. Tondela 0 3 0 0 3 0 7 -7

./bds/dr/iga

LA NACION
Más leídas
  1. Tiene 11 años y vive en una casa de adobe sin luz ni puertas en el monte
    1

    Cuando cae la noche, empieza el peligro: Tiene 11 años y vive en una casa de adobe sin luz ni puertas en el monte

  2. Los rebeldes hutíes admiten que Israel mató a su “primer ministro” y amenazan con una venganza
    2

    Los rebeldes hutíes admiten que Israel mató a su “primer ministro” en Yemen y amenazan con una venganza

  3. San Lorenzo nunca supo cómo aprovechar que Huracán jugó más de una hora con 10 jugadores
    3

    San Lorenzo nunca supo cómo aprovechar que Huracán jugó más de una hora con 10 jugadores

  4. Triunfos clave de los cuatro primeros de la tabla rumbo a los playoffs, aunque el SIC lo saboreó más
    4

    Top 12 de la URBA: SIC dio vuelta el clásico ante CUBA como visitante y dio otro paso hacia la clasificación

Cargando banners ...