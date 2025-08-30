Oporto gana al campeón Sporting de Lisboa y le arrebata el liderato
El Oporto consiguió un importante triunfo en su visita a un rival directo por el título en la liga p
El Oporto consiguió un importante triunfo en su visita a un rival directo por el título en la liga portuguesa, el Sporting de Lisboa, al que superó 2 a 1 este sábado en la 4ª jornada.
Con un pleno de 12 puntos, los 'Dragones' se encaraman a lo más alto de la clasificación, que antes ocupa precisamente el Sporting, que queda tercero con 9 unidades, adelantado incluso por el Famalicao (2º, 10 puntos), que venció 1-0 en el campo del AVS.
Es la primera derrota en liga de Rui Borges desde que a finales de 2024 fue nombrado entrenador del equipo verdiblanco, al que condujo al título de liga el pasado mayo.
El Oporto asestó dos zarpazos rápidos pasada la hora de juego en el estadio Alvalade, por medio del neerlandés Luuk De Jong (minuto 61) y del brasileño William Gomes (64).
El Sporting acortó en el 74 por un tanto en contra del argentino Nehuén Pérez, pero no pudo evitar la derrota ante su hinchada.
-- Resultados de la 4ª jornada de la liga portuguesa:
- Viernes:
Gil Vicente 2 Felipe (49), Varela (90+2)
Moreirense 0
- Sábado:
Casa Pia 0
Nacional 2 Paulo (33), Ramírez (42)
AVS 0
FC Famalicão 1 de Haas (70)
Vitoria de Guimarães 1 Silva (31)
Arouca 1 Djouahra (34)
Sporting de Lisboa 1 Nehuen Pérez (74 en contra)
Oporto 2 Luuk de Jong (61), William Gomes (64)
- Domingo:
Tondela
Estoril
FC Alverca
Benfica
Santa Clara
Estrela da Amadora
Rio Ave
Sporting de Braga
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Oporto 12 4 4 0 0 11 1 10
2. FC Famalicão 10 4 3 1 0 5 0 5
3. Sporting de Lisboa 9 4 3 0 1 13 3 10
4. Moreirense 9 4 3 0 1 5 3 2
5. Sporting de Braga 7 3 2 1 0 8 2 6
6. Gil Vicente 7 4 2 1 1 4 2 2
7. Benfica 6 2 2 0 0 4 0 4
8. Arouca 5 4 1 2 1 7 11 -4
9. Nacional 4 4 1 1 2 4 7 -3
10. Vitoria de Guimarães 4 4 1 1 2 4 8 -4
11. Casa Pia 3 4 1 0 3 2 8 -6
12. Rio Ave 2 2 0 2 0 4 4 0
13. Estrela da Amadora 2 3 0 2 1 3 4 -1
14. Estoril 1 2 0 1 1 3 4 -1
15. FC Alverca 1 3 0 1 2 3 7 -4
16. AVS 1 4 0 1 3 3 8 -5
17. Santa Clara 0 2 0 0 2 0 4 -4
18. Tondela 0 3 0 0 3 0 7 -7
