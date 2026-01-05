Oporto gana y abre la brecha al frente de liga portuguesa

El Oporto, que venció fuera de casa este domingo al Santa Clara (1-0) con un gol del delantero español Samuel Omorodion, amplió a siete puntos su ventaja al frente de la liga portuguesa sobre el Sporting de Lisboa, que había empatado el viernes ante el Gil Vicente.

El tercer puesto lo ocupa el Benfica, a diez puntos del liderato.

-- Resultados y goleadores de los partidos de la 17ª jornada de la liga portuguesa de fútbol:

- Viernes:

Gil Vicente 1 Eduardo (87)

Sporting de Lisboa 1 Suárez (45)

Vitoria de Guimarães 2 Saviolo (70), Abascal (87)

Nacional 1 Labidi (90+2)

- Sábado:

Tondela 3 Maviram (12), Jordan (38), Rodríguez (60)

Arouca 1 Trezza (8)

Estrela da Amadora 3 Kikas (16), Cabral (69), Marcus (73)

Sporting de Braga 3 Moutinho (12 de penal), Navarro (51), Zalazar (64)

Benfica 3 Pavlidis (34 de penal, 45+1, 80)

Estoril 1 Carvalho (45+3)

AVS 0

Moreirense 2 Travassos (12), Guilherme (50)

- Domingo:

Rio Ave 3 Luiz (54, 86), Aguilera (62)

Casa Pia 1 Mendes (83)

Santa Clara 0

Oporto 1 Omorodion (50)

FC Alverca 1 Chiquinho (90+5 de penal)

FC Famalicão 0

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Oporto 49 17 16 1 0 36 4 32

2. Sporting de Lisboa 42 17 13 3 1 47 9 38

3. Benfica 39 17 11 6 0 36 11 25

4. Gil Vicente 28 17 7 7 3 22 12 10

5. Sporting de Braga 27 17 7 6 4 31 18 13

6. Vitoria de Guimarães 25 17 7 4 6 18 22 -4

7. Moreirense 24 16 7 3 6 23 24 -1

8. FC Famalicão 23 17 6 5 6 20 14 6

9. Estoril 20 17 5 5 7 28 29 -1

10. Rio Ave 20 17 4 8 5 22 29 -7

11. FC Alverca 20 17 6 2 9 17 27 -10

12. Estrela da Amadora 19 17 4 7 6 23 27 -4

13. Nacional 16 16 4 4 8 18 23 -5

14. Santa Clara 16 16 4 4 8 11 16 -5

15. Casa Pia 14 17 3 5 9 17 32 -15

16. Arouca 14 17 3 5 9 18 42 -24

17. Tondela 12 16 3 3 10 12 28 -16

18. AVS 4 17 0 4 13 11 43 -32