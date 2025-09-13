Oporto mantiene pleno de 5 de 5 tras ganar a Nacional

Con cinco victorias en otros tantos partidos, el Oporto, que derrotó este sábado 1-0 a Nacional, es sólido líder del campeonato portugués tres puntos por delante del Sporting de Lisboa, vencedor 2-1 en la cancha del Famalicao con el gol de la victoria obra del colombiano Luis Suárez.

- Viernes:

Benfica 1 Pavlidis (59)

Santa Clara 1 Vinicius (90+2)

FC Alverca 1 Maviram (44 en contra)

Tondela 0

- Sábado:

Moreirense 3 Travassos (46), Marcelo (61), Alan (69)

Rio Ave 1 Luiz (84)

Estoril 3 Lominadze (12), Carvalho (28), Sánchez (52)

AVS 1 Spencer (78)

Oporto 1 Omorodion (31 de penal)

Nacional 0

FC Famalicão 1 Sá (17)

Sporting de Lisboa 2 Goncalves (22), Suárez (65)

- Domingo:

(14h30 GMT) Estrela da Amadora

Vitoria de Guimarães

(17h00 GMT) Arouca

Casa Pia

(19h30 GMT) Sporting de Braga

Gil Vicente

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Oporto 15 5 5 0 0 12 1 11

2. Sporting de Lisboa 12 5 4 0 1 15 4 11

3. Moreirense 12 5 4 0 1 8 4 4

4. Benfica 10 4 3 1 0 7 2 5

5. FC Famalicão 10 5 3 1 1 6 2 4

6. Sporting de Braga 8 4 2 2 0 10 4 6

7. Gil Vicente 7 4 2 1 1 4 2 2

8. Santa Clara 5 5 1 2 2 2 5 -3

9. Estoril 5 5 1 2 2 8 8 0

10. Arouca 5 4 1 2 1 7 11 -4

11. FC Alverca 4 5 1 1 3 5 9 -4

12. Nacional 4 5 1 1 3 4 8 -4

. Vitoria de Guimarães 4 4 1 1 2 4 8 -4

14. Estrela da Amadora 3 4 0 3 1 3 4 -1

15. Rio Ave 3 4 0 3 1 7 9 -2

16. Casa Pia 3 4 1 0 3 2 8 -6

17. AVS 1 5 0 1 4 4 11 -7

18. Tondela 1 5 0 1 4 2 10 -8

./bds/iga