Oporto mantiene pleno de 5 de 5 tras ganar a Nacional
Con cinco victorias en otros tantos partidos, el Oporto, que derrotó este sábado 1-0 a Nacional, es
- 1 minuto de lectura'
Con cinco victorias en otros tantos partidos, el Oporto, que derrotó este sábado 1-0 a Nacional, es sólido líder del campeonato portugués tres puntos por delante del Sporting de Lisboa, vencedor 2-1 en la cancha del Famalicao con el gol de la victoria obra del colombiano Luis Suárez.
- Viernes:
Benfica 1 Pavlidis (59)
Santa Clara 1 Vinicius (90+2)
FC Alverca 1 Maviram (44 en contra)
Tondela 0
- Sábado:
Moreirense 3 Travassos (46), Marcelo (61), Alan (69)
Rio Ave 1 Luiz (84)
Estoril 3 Lominadze (12), Carvalho (28), Sánchez (52)
AVS 1 Spencer (78)
Oporto 1 Omorodion (31 de penal)
Nacional 0
FC Famalicão 1 Sá (17)
Sporting de Lisboa 2 Goncalves (22), Suárez (65)
- Domingo:
(14h30 GMT) Estrela da Amadora
Vitoria de Guimarães
(17h00 GMT) Arouca
Casa Pia
(19h30 GMT) Sporting de Braga
Gil Vicente
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Oporto 15 5 5 0 0 12 1 11
2. Sporting de Lisboa 12 5 4 0 1 15 4 11
3. Moreirense 12 5 4 0 1 8 4 4
4. Benfica 10 4 3 1 0 7 2 5
5. FC Famalicão 10 5 3 1 1 6 2 4
6. Sporting de Braga 8 4 2 2 0 10 4 6
7. Gil Vicente 7 4 2 1 1 4 2 2
8. Santa Clara 5 5 1 2 2 2 5 -3
9. Estoril 5 5 1 2 2 8 8 0
10. Arouca 5 4 1 2 1 7 11 -4
11. FC Alverca 4 5 1 1 3 5 9 -4
12. Nacional 4 5 1 1 3 4 8 -4
. Vitoria de Guimarães 4 4 1 1 2 4 8 -4
14. Estrela da Amadora 3 4 0 3 1 3 4 -1
15. Rio Ave 3 4 0 3 1 7 9 -2
16. Casa Pia 3 4 1 0 3 2 8 -6
17. AVS 1 5 0 1 4 4 11 -7
18. Tondela 1 5 0 1 4 2 10 -8
./bds/iga
