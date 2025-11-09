Oporto no falla y sigue líder en Portugal
Presionado por la victoria del Sporting la víspera, el FC Porto respondió ganando por la mínima este domingo en la cancha del Famalicao (1-0) para recuperar el liderato en solitario con tres...
- 1 minuto de lectura'
Presionado por la victoria del Sporting la víspera, el FC Porto respondió ganando por la mínima este domingo en la cancha del Famalicão (1-0) para recuperar el liderato en solitario con tres puntos de ventaja sobre el club lisboeta.
El conjunto albiazul, dirigido por el DT italiano Francesco Farioli, suma diez victorias y un empate en un espectacular inicio de temporada en el campeonato doméstico.
El otro club de la capital lusa, el Benfica, no pasó del empate a dos en Da Luz ante Casa Pia y se queda a seis puntos del líder.
-- Resultados de la undécima fecha de la liga de Portugal, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Estoril 4 Fukui (10 en contra), Boma (43), Holsgrove (51), Carvalho (86)
Arouca 3 Fukui (6), Djouahra (31, 74)
- Sábado:
FC Alverca 1 Lima (77)
Rio Ave 1 Silva (35)
Tondela 0
Vitoria de Guimarães 1 Camara (90+2 de penal)
Santa Clara 1 Vinicius (5)
Sporting de Lisboa 2 Goncalves (32), Hjulmand (90+4)
- Domingo:
AVS 1 Nenê (87)
Gil Vicente 1 García (5)
Estrela da Amadora 1 Cabral (63 de penal)
Nacional 1 Gomes (40)
FC Famalicão 0
Oporto 1 Froholdt (36)
Sporting de Braga 2 Zalazar (13 de penal), Horta (71)
Moreirense 1 Maracás (82)
Benfica 2 Sudakov (17), Pavlidis (60 de penal)
Casa Pia 2 Araújo (65 en contra), Nhaga (90+1)
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Oporto 31 11 10 1 0 24 3 21
2. Sporting de Lisboa 28 11 9 1 1 27 6 21
3. Benfica 25 11 7 4 0 23 6 17
4. Gil Vicente 23 11 7 2 2 16 5 11
5. FC Famalicão 19 11 5 4 2 11 5 6
6. Moreirense 18 11 6 0 5 16 15 1
7. Sporting de Braga 16 11 4 4 3 19 11 8
8. Vitoria de Guimarães 14 11 4 2 5 10 17 -7
9. Estoril 13 11 3 4 4 19 17 2
10. Nacional 12 11 3 3 5 11 15 -4
11. Rio Ave 12 11 2 6 3 14 19 -5
12. Santa Clara 11 11 3 2 6 9 13 -4
13. Estrela da Amadora 11 11 2 5 4 13 14 -1
14. FC Alverca 11 11 3 2 6 12 19 -7
15. Casa Pia 9 11 2 3 6 13 24 -11
16. Arouca 9 11 2 3 6 13 30 -17
17. Tondela 6 11 1 3 7 6 20 -14
18. AVS 3 11 0 3 8 8 25 -17
./bds
- 1
Encontraron autos abandonados con un valor incalculable en “una cápsula del tiempo” olvidada hace años
- 2
Salud: cuestionan un estudio que analizó los efectos de un popular suplemento para dormir
- 3
La esposa de Sena atacó a cinco agentes penitenciarias y fue trasladada a una celda individual
- 4
Tragedia en Azul: un motociclista murió atropellado por un camionero tras una discusión