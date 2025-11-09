Oporto no falla y sigue líder en Portugal

Presionado por la victoria del Sporting la víspera, el FC Porto respondió ganando por la mínima este domingo en la cancha del Famalicão (1-0) para recuperar el liderato en solitario con tres puntos de ventaja sobre el club lisboeta.

El conjunto albiazul, dirigido por el DT italiano Francesco Farioli, suma diez victorias y un empate en un espectacular inicio de temporada en el campeonato doméstico.

El otro club de la capital lusa, el Benfica, no pasó del empate a dos en Da Luz ante Casa Pia y se queda a seis puntos del líder.

-- Resultados de la undécima fecha de la liga de Portugal, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Estoril 4 Fukui (10 en contra), Boma (43), Holsgrove (51), Carvalho (86)

Arouca 3 Fukui (6), Djouahra (31, 74)

- Sábado:

FC Alverca 1 Lima (77)

Rio Ave 1 Silva (35)

Tondela 0

Vitoria de Guimarães 1 Camara (90+2 de penal)

Santa Clara 1 Vinicius (5)

Sporting de Lisboa 2 Goncalves (32), Hjulmand (90+4)

- Domingo:

AVS 1 Nenê (87)

Gil Vicente 1 García (5)

Estrela da Amadora 1 Cabral (63 de penal)

Nacional 1 Gomes (40)

FC Famalicão 0

Oporto 1 Froholdt (36)

Sporting de Braga 2 Zalazar (13 de penal), Horta (71)

Moreirense 1 Maracás (82)

Benfica 2 Sudakov (17), Pavlidis (60 de penal)

Casa Pia 2 Araújo (65 en contra), Nhaga (90+1)

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Oporto 31 11 10 1 0 24 3 21

2. Sporting de Lisboa 28 11 9 1 1 27 6 21

3. Benfica 25 11 7 4 0 23 6 17

4. Gil Vicente 23 11 7 2 2 16 5 11

5. FC Famalicão 19 11 5 4 2 11 5 6

6. Moreirense 18 11 6 0 5 16 15 1

7. Sporting de Braga 16 11 4 4 3 19 11 8

8. Vitoria de Guimarães 14 11 4 2 5 10 17 -7

9. Estoril 13 11 3 4 4 19 17 2

10. Nacional 12 11 3 3 5 11 15 -4

11. Rio Ave 12 11 2 6 3 14 19 -5

12. Santa Clara 11 11 3 2 6 9 13 -4

13. Estrela da Amadora 11 11 2 5 4 13 14 -1

14. FC Alverca 11 11 3 2 6 12 19 -7

15. Casa Pia 9 11 2 3 6 13 24 -11

16. Arouca 9 11 2 3 6 13 30 -17

17. Tondela 6 11 1 3 7 6 20 -14

18. AVS 3 11 0 3 8 8 25 -17

