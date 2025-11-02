Oporto resiste la presión de Sporting de Lisboa y Benfica

El líder Oporto mantuvo la calma para ganar 2-1 al Sporting de Braga (7º), este domingo en la 10ª jornada de la liga portuguesa, y mantener su ventaja sobre Sporting de Lisboa (2º) y Benfica (3º), que habían ganado en los días anteriores.

El Oporto sigue por lo tanto teniendo tres puntos de margen sobre el Sporting y cuatro sobre el Benfica.

La victoria de los Dragones este domingo fue con remontada incluida ante un correoso Braga, que sucumbió por el gol del español Borja Sainz en el minuto 79.

El sábado, el Benfica había vencido 3-0 en el campo del Vitoria de Guimaraes (8º), mientras que el viernes el Sporting de Lisboa había abierto la jornada con un triunfo 2-0 en su estadio contra el Alverca (14º).

Resultados de la 10ª jornada de la liga portuguesa:

- Viernes:

Sporting de Lisboa 2 Ioannidis (68), Goncalves (74)

FC Alverca 0

- Sábado:

Nacional 0

FC Famalicão 1 Joujou (45+2)

Casa Pia 3 Cassiano (34), Mohamed (48), José Fonte (85)

Estrela da Amadora 5 Kikas (36), Cabral (45+1 de penal, 65 de penal, 82), Moreira (67)

Rio Ave 0

Estoril 4 Begraoui (39, 45+3, 70 de penal), Lacximicant (63)

Vitoria de Guimarães 0

Benfica 3 Araújo (53), Dahl (62), Rêgo (87)

- Domingo:

AVS 2 Bane (44), Perea (62)

Tondela 2 Lopes (14), Maranhão (71 de penal)

Arouca 0

Moreirense 2 Guilherme (12, 36)

Oporto 2 Mora (45), Sainz (79)

Sporting de Braga 1 Gómez (51)

- Lunes:

Gil Vicente

Santa Clara

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Oporto 28 10 9 1 0 23 3 20

2. Sporting de Lisboa 25 10 8 1 1 25 5 20

3. Benfica 24 10 7 3 0 21 4 17

4. Gil Vicente 19 9 6 1 2 14 4 10

5. FC Famalicão 19 10 5 4 1 11 4 7

6. Moreirense 18 10 6 0 4 15 13 2

7. Sporting de Braga 13 10 3 4 3 17 10 7

8. Vitoria de Guimarães 11 10 3 2 5 9 17 -8

9. Nacional 11 10 3 2 5 10 14 -4

10. Rio Ave 11 10 2 5 3 13 18 -5

11. Santa Clara 11 9 3 2 4 8 10 -2

12. Estrela da Amadora 10 10 2 4 4 12 13 -1

13. Estoril 10 10 2 4 4 15 14 1

14. FC Alverca 10 10 3 1 6 11 18 -7

15. Arouca 9 10 2 3 5 10 26 -16

16. Casa Pia 8 10 2 2 6 11 22 -11

17. Tondela 6 10 1 3 6 6 19 -13

18. AVS 2 10 0 2 8 7 24 -17

