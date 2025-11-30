Oporto resiste la presión de sus perseguidores en la liga portuguesa
El líder Oporto jugaba el último este fin de semana, después de que sus principales perseguidores hubieran ganado, pero resistió la presión, con una victoria 1-0 sobre el Estoril (10º), este domingo en...
El líder Oporto jugaba el último este fin de semana, después de que sus principales perseguidores hubieran ganado, pero resistió la presión, con una victoria 1-0 sobre el Estoril (10º), este domingo en la 12ª jornada de la liga portuguesa.
Un solitario tanto del brasileño William Gomes en el minuto 8 fue suficiente para que los tres puntos se quedaran en el Estadio del Dragón.
Con 34 puntos, el Oporto mantiene a tres unidades al Sporting de Lisboa (2º), que en el turno anterior del domingo había goleado 4-0 al Estrela da Amadora (14º).
Por detrás, el Benfica (3º) había ganado el sábado 2-1 al Nacional (13º) en Madeira pero las victorias del domingo de los dos primeros dejan a las Águilas a seis puntos del liderato y a tres unidades de sus vecinos de la capital.
Resultados de la 12ª jornada de la liga portuguesa:
Viernes:
Vitoria de Guimarães 4 Nelson Oliveira (15), Rivas (27), Beni (32), Camara (75)
AVS 0
Sábado:
Moreirense 2 Guilherme (47), Pinto (80)
FC Famalicão 2 Zabiri (21), Sá (57)
Casa Pia 0
FC Alverca 2 Lincoln (76), Milovanovic (90+9)
Nacional 1 Ramírez (60)
Benfica 2 Prestianni (89), Pavlidis (90+5)
Gil Vicente 0
Tondela 1 Maranhão (35 de penal)
Domingo:
Rio Ave 1 Silva (24)
Santa Clara 1 Serginho (38 de penal)
Sporting de Lisboa 4 Quaresma (7), Suárez (11, 55), Fresneda (25)
Estrela da Amadora 0
Oporto 1 Gomes (8)
Estoril 0
Lunes:
Arouca
Sporting de Braga
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Oporto 34 12 11 1 0 25 3 22
2. Sporting de Lisboa 31 12 10 1 1 31 6 25
3. Benfica 28 12 8 4 0 25 7 18
4. Gil Vicente 23 12 7 2 3 16 6 10
5. FC Famalicão 20 12 5 5 2 13 7 6
6. Moreirense 19 12 6 1 5 18 17 1
7. Vitoria de Guimarães 17 12 5 2 5 14 17 -3
8. Sporting de Braga 16 11 4 4 3 19 11 8
9. FC Alverca 14 12 4 2 6 14 19 -5
10. Estoril 13 12 3 4 5 19 18 1
11. Rio Ave 13 12 2 7 3 15 20 -5
12. Santa Clara 12 12 3 3 6 10 14 -4
13. Nacional 12 12 3 3 6 12 17 -5
14. Estrela da Amadora 11 12 2 5 5 13 18 -5
15. Casa Pia 9 12 2 3 7 13 26 -13
16. Tondela 9 12 2 3 7 7 20 -13
17. Arouca 9 11 2 3 6 13 30 -17
18. AVS 3 12 0 3 9 8 29 -21
