Oportunidad para el Arsenal de asestar un golpe a la Premier League

El líder Arsenal recibirá el jueves al Liverpool en el último partido de la 21ª jornada de la Premier League, una oportunidad para los Gunners de asestar un golpe al campeonato inglés, que dominan con solvencia una vez rebasado el ecuador de la temporada.

El equipo que entrena Mikel Arteta, que sueña con un título que se le resiste desde 2004, aventaja en seis puntos a Manchester City y Aston Villa y en 14 a un Liverpool (4º) que quizás esté ante la última ocasión de reengancharse a la lucha por el campeonato que ganó la temporada pasada.

El Arsenal ha ganado los últimos cinco partidos consecutivos en el campeonato inglés, pero el Liverpool es uno de los dos equipos que ha sido capaz de derrotar a los londinenses esta temporada (el otro fue el Aston Villa).

City y Aston Villa jugarán sus partidos el miércoles, contra Brighton y Crystal Palace respectivamente.

El equipo entrenado por Pep Guardiola ha visto frenada su buena marcha en las dos últimas jornadas, con sendos empates ante Sunderland y Chelsea, luego de haber sumado seis victorias consecutivas, pero no pierde desde el 22 de noviembre.

- City y Aston Villa a la caza -

Los Villanos de Unai Emery, por su parte, se recuperaron de un inicio de temporada catastrófico (tres puntos en los primeros cinco partidos y eliminación en Copa de la Liga), con nueve victorias (y una derrota) en los últimos diez partidos del campeonato inglés.

Dos grandes, Chelsea y Manchester United, afrontarán la jornada con movimientos en sus banquillos.

A falta de conocer el nombre del sucesor de Enzo Maresca en el banquillo Blue, cesado la semana pasada, Calum McFarlane deberá dirigir de nuevo al Chelsea (5º, 31 puntos) en su visita al Fulham.

Para dirigir al Manchester United (6º, 31 puntos) ante el Burnley estará el exjugador Darren Fletcher, luego de que los Diablos Rojos anunciaran este lunes la destitución de Rubem Amorim por los malos resultados.

-- Programa de los partidos de la 21ª jornada de la Premier League y tabla de clasificación:

- Martes:

(20h00 GMT) West Ham - Nottingham

- Miércoles:

(19h30 GMT) AFC Bournemouth - Tottenham

Brentford - Sunderland

Everton - Wolverhampton

Fulham - Chelsea

Crystal Palace - Aston Villa

Manchester City - Brighton

(20h15 GMT) Newcastle - Leeds

Burnley - Manchester United

- Jueves:

(20h00 GMT) Arsenal - Liverpool

Clasificación: pts J G E P GF GC Dif

1. Arsenal 48 20 15 3 2 40 14 26

2. Manchester City 42 20 13 3 4 44 18 26

3. Aston Villa 42 20 13 3 4 33 24 9

4. Liverpool 34 20 10 4 6 32 28 4

5. Chelsea 31 20 8 7 5 33 22 11

6. Manchester United 31 20 8 7 5 34 30 4

7. Brentford 30 20 9 3 8 32 28 4

8. Sunderland 30 20 7 9 4 21 19 2

9. Newcastle 29 20 8 5 7 28 24 4

10. Brighton 28 20 7 7 6 30 27 3

11. Fulham 28 20 8 4 8 28 29 -1

12. Everton 28 20 8 4 8 22 24 -2

13. Tottenham 27 20 7 6 7 28 24 4

14. Crystal Palace 27 20 7 6 7 22 23 -1

15. AFC Bournemouth 23 20 5 8 7 31 38 -7

16. Leeds 22 20 5 7 8 26 33 -7

17. Nottingham 18 20 5 3 12 19 33 -14

18. West Ham 14 20 3 5 12 21 41 -20

19. Burnley 12 20 3 3 14 20 39 -19

20. Wolverhampton 6 20 1 3 16 14 40 -26