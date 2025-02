Oposición argentina amenaza con juicio político a milei tras escándalo por criptomoneda

BUENOS AIRES, 15 feb (Reuters) - Un sector del opositor partido peronista de Argentina dijo el sábado que el escándalo que envuelve al presidente Javier Milei por promocionar una desconocida criptomoneda en un tuit -que luego borró- podría escalar al Congreso con el pedido formal de un juicio político.

"Este escándalo que nos avergüenza en el mundo nos invita a adherir a una petición de juicio político contra el presidente que se está impulsando desde el (opositor) bloque de Diputados de 'Unión por la Patria' (UxP)", dijo el legislador nacional Leandro Santoro.

"La participación de Milei en un delito de estafa cripto es de enorme gravedad", remarcó UxP en redes sociales, sin descartar la conformación original de una comisión investigadora.

Milei sorprendió en las últimas horas del viernes al publicar un mensaje en sus redes sociales promocionando una criptomoneda llamada $Libra, lo que disparó una fuerte demanda hasta alcanzar los casi 5 dólares, para luego desplomarse ligeramente por debajo de 1 dólar en unas pocas horas.

El propio presidente borró el posteo en su cuenta de X y publicó otro donde admitió un error.

"Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión -por eso he borrado el tweet-", sostuvo Milei.

Tras el escándalo en los medios, la Cámara Argentina Fintech salió a diferenciarse de ese activo y defendió el desarrollo del sector en el país austral.

"En el contexto de lo sucedido en las últimas horas con $Libra y las denuncias de un caso de 'rug pull', es clave diferenciar casos como éste del valor real que aporta la tecnología cripto al desarrollo productivo y financiero de la Argentina", advirtió la cámara sectorial. (Reporte de Jorge Otaola; Editado por Ricardo Figueroa)