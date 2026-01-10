Oposición de Venezuela cuenta 17 presos políticos liberados en lento proceso de excarcelaciones

La principal coalición de Venezuela informó el sábado que 17 presos políticos quedaron en libertad en medio del lento proceso de excarcelaciones anunciado por el gobierno bajo presión de Estados Unidos.

La Plataforma Unitaria publicó el balance en su cuenta en X, sin precisar nombres. Otras oenegés reportan 12 personas en un universo de entre 800 y 1.200 detenidos.

Decenas de familias llevan dos días durmiendo a las afueras de centros de detención como El Rodeo I, a las afueras de la capital, a la espera de noticias. Los custodios afirman no saber nada.

"Exigimos que se aceleren los procesos de excarcelaciones para que finalmente cese el sufrimiento de los presos políticos y sus familiares", clamó la Unidad en su comunicado.

Venezuela anunció el jueves la liberación de un "número importante" de detenidos, incluidos extranjeros. Pero 48 horas después, poco progreso se constata.

El gobierno no respondió aún los insistentes mensajes de la prensa internacional sobre el asunto.

Entre los primeros excarcelados estaban el excandidato presidencial Enrique Márquez, que quedó en libertad junto al dirigente Biagio Pilieri. La activista Rocío San Miguel, que tiene doble nacionalidad, salió junto a otros cuatro españoles y viajaron a Madrid.

La ONG Foro Penal informó la liberación en el estado Bolívar (sur) del médico Virgilio Valverde, coordinador juvenil del partido de la Nobel de la Paz, María Corina Machado. "¡Nunca debió estar tras las rejas!", escribió la organización política en redes sociales.

También Didelis Corredor, presa desde julio de 2023.

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón exigió a las autoridades publicar la lista completa de personas liberadas, con nombres, lugar de detención y condiciones de libertad, y "que cualquier anuncio futuro se realice de manera verificable y sin generar falsas expectativas".