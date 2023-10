La dirigente liberal venezolana María Corina Machado, que arrasó en las primarias opositoras, fue proclamada este jueves como candidata unitaria de la oposición, un día después de que la fiscalía anunciara una investigación penal contra los organizadores de la elección interna.

Machado, inhabilitada para ejercer cargos públicos por 15 años, acaparó el 92% de los 2,4 millones de votos reportados por la Comisión Nacional de Primarias (CNP) y que el gobierno ha desestimado y tachado de fraudulenta.

"La primaria es un logro democrático, ciudadano, pacífico, constitucional y electoral", señaló el presidente de la CNP, Jesús María Casal, en el acto de proclamación sin referirse directamente a la investigación abierta por la justicia.

"Alcanzamos una alta participación" y "con alegría proclamamos la candidatura unitaria y damos paso a una etapa también pacífica y democrática por el bien de Venezuela".

El fiscal general, Tarek William Saab, anunció el miércoles la apertura de una investigación contra Casal, su vicepresidenta, Mildred Camero, y otros integrantes de la organización del evento.

Saab, de línea oficialista, designó a dos fiscales para llevar a cabo esta investigación por presunta usurpación de la función electoral y de identidad, además de legitimación de capitales y asociación para delinquir.

"Yo voy a asistir cuando me citen a la fiscalía", dijo Camero a la AFP. "No me siento mal, no tengo complejo de culpa. Lo que (el fiscal) dice es diferente a lo que hicimos en realidad, pero esas serán materias que se discutirán en el tribunal".

- "Contradicción" -

Las internas de la oposición fueron autogestionadas y no contaron con la asistencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) que, después de meses de evasivas, finalmente propuso a último minuto posponer el evento un mes para poder organizarlas.

El proceso, que contó con voto y escrutinio manual, ha sido atacado por varios dirigentes del chavismo bajo el argumento de manipulación de cifras.

Machado condenó la "ofensiva" contra la CNP, que tachó además de "contradicción". "Es inefectivo totalmente, el proceso se realizó, el resultado y el efecto político ha sido extraordinario (...), y todos los venezolanos confiamos en estos resultados".

No obstante, el chavismo insiste en que no votaron más de 600.000 personas, por lo que Saab investiga el uso "sin consentimiento" de la "identidad de numerosas personas (...) de manera profesa y eso es un acto delictivo".

"Las acusaciones no tienen fundamento, pero como tienen el poder y hacen un ejercicio autoritario del poder, es posible que tomen alguna medida fuera del marco del derecho", fustigó Víctor Márquez, miembro de la CNP, que rechazó además la denuncia de usurpación de funciones del CNE.

"Usurpar funciones significaría que nosotros organizáramos el proceso para elegir al presidente de la República, a los gobernadores, alcaldes... Y esa no fue la función que nosotros te dejamos asignada", insistió. "Los responsables de que no haya habido un proceso electoral supervisado por el CNE, es el propio CNE".

Las primarias se realizaron cinco días después de la firma de un acuerdo en Barbados dentro de la mesa de negociación entre oposición y gobierno, que definió la elección presidencial para el segundo semestre de 2024 con observación internacional, con el tema de las inhabilitaciones de opositores como Machado aún pendientes.

"El problema de la inhabilitación lo resolvieron dos millones y medio de venezolanos", insistió Machado, prohibida de ejercer cargos públicos por 15 años.

Jt/db