Oposición en Venezuela denuncia que el sistema electoral no permitió registrar a su candidata

CARACAS (AP) — Luego de vencerse el plazo de inscripción de las postulaciones para los comicios presidenciales del 28 de julio en Venezuela, el principal bloque opositor denuncio el martes en la madrugada que las autoridades electorales no permitieron inscribir la candidatura de Corina Yoris, designada como candidata unitaria en sustitución de María Corina Machado, inhabilitada para ejercer cargos públicos.

Omar Barboza, secretario ejecutivo de la Plataforma Unitaria --el bloque opositor que desde 2021 adelantaba conversaciones con representantes del gobierno de Nicolás Maduro y que en octubre suscribió el acuerdo de Barbados— indicó que desde el jueves pasado, cuando se abrió el proceso de inscripción de los candidatos, “no nos han permitido acceder al sistema de postulaciones”. El plazo de inscripción finalizó el 25 de marzo a la medianoche.

"Que quede constancia de esta violación al derecho de la mayoría de los venezolanos que quieren votar por el cambio y se les impide votar por un candidato”, acotó Barboza en un video divulgado en las cuentas de la Plataforma Unitaria en redes sociales.

“Exigimos que se restituya el plazo para postular que es nuestro derecho”, agregó el bloque opositor en su cuenta en la red social X.

En declaraciones a la prensa horas antes, Yoris denunció que la página en internet del Consejo Nacional Electoral (CNE) seguía bloqueando el ingreso al sistema de postulaciones electrónicas, por lo que no había podido ser inscrita por los representantes de las organizaciones políticas Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y Un Nuevo Tiempo (UNT), las únicas habilitadas por la autoridad electoral para registrar candidatos.

“Mis derechos como ciudadana venezolana están siendo conculcados al no permitirme acceder al sistema e inscribir mi candidatura”, dijo Yoris. “Nosotros hemos hecho todos los intentos por introducir los datos de las tarjetas... y el sistema está completamente cerrado para poder entrar digitalmente”.

Agregó que incluso habían intentado sin éxito entregar personalmente al CNE una carta solicitando una prórroga.

A diferencia de la MUD y UNT, el resto de las principales organizaciones políticas opositoras, cuyos líderes históricos integran la llamada Plataforma Unitaria Democrática —entre ellos Acción Democrática, Voluntad Popular y COPEI—, están ahora dirigidos por disidentes de la oposición luego de que el Tribunal Supremo de Justicia —que según los críticos es controlado por el gobierno— les entregó la dirección, símbolos, colores y tarjetas de esos partidos.

En octubre, la plataforma Unitaria suscribió el acuerdo de Barbados, el cual contemplaba trabajar en un plan que generase condiciones políticas igualitarias para realizar elecciones presidenciales libres y competitivas en 2024. La Plataforma ha dicho que el gobierno de Maduro y sus aliados han violado el espíritu de ese acuerdo.

Durante su acto de inscripción, Maduro dijo en un discurso ante las autoridades electorales que “esta no es una elección por un color, un hombre o un nombre; nosotros lo que vamos a elegir el 28 de julio es el derecho al futuro, el derecho a existir, el derecho a la vida, el derecho a la independencia, el derecho a tener patria”.

“Ustedes no han postulado a un hombre, no; ustedes han inscrito y postulado a un proyecto histórico y yo me debo por entero a cada letra, a cada palabra”, agregó durante el acto de registro de su candidatura como abanderado del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Maduro, que aspira a un tercer mandato de seis años, ya contaba con el registro y respaldo de los miembros del Gran Polo Patriótico, la coalición de 10 partidos que apoya al gobierno.

En alusión a sus adversarios, y sin mencionar las dificultades que tenía la MUD y UNT para registrar a Yoris, Maduro exclamó: “derecha maltrecha, el 28 de julio habrá elecciones con ustedes o sin ustedes”.

Por su parte, la dirigente opositora Delsa Solórzano consideró que el que se levanten los distintos obstáculos que enfrenta la oposición para participar en los comicios presidenciales depende en gran medida de la voluntad de las autoridades.

El Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía General, la Contraloría General, la Defensoría del Pueblo y la autoridad electoral, entre otras instancias y organismos, son señalados de estar controlados por el gobierno.

Machado nombró el viernes a Yoris como su sustituta, una académica y profesora universitaria jubilada de 80 años, luego de que el gobierno incrementó la presión contra su postulación después de las detenciones de parte de su equipo de campaña y ante la inhabilitación para ejercer cargos públicos por 15 años que le impuso en junio la Contraloría General, entonces encabezada por el actual presidente del CNE, Elvis Amoroso.

El año pasado Machado ganó abrumadoramente una elección primaria celebrada por una facción de la oposición, pero en enero el Tribunal Supremo de Justicia confirmó una orden administrativa que inhabilitó a la exlegisladora de 56 años.

Pese a la inhabilitación, Machado no dejó de recorrer el país para promocionar su candidatura y ahora había prometido hacer lo propio a favor de Yoris.

En Venezuela la inhabilitación política es una pena accesoria que se aplica cuando existe una sentencia judicial firme. Los críticos del fallecido expresidente Hugo Chávez y de Maduro, entre ellos Machado, denuncian que la inhabilitación ha sido usada por años como un arma política. Sobre la exlegisladora no pesa ninguna condena judicial.

Yoris también resaltó que sus “derechos políticos son incólumes, yo no tengo mancha alguna encima. No puedo ser inhabilitada bajo ningún aspecto”.

La postulante, quien nunca militó en una organización partidista, fue recientemente incorporada como miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Es profesora universitaria y licenciada en Filosofía y en Letras, así como doctora en Historia egresada de la Universidad Católica Andrés Bello. Fue presidenta de la Sociedad Venezolana de Filosofía y presidenta de la Sociedad Venezolana de Lógica.

Machado advirtió en la red social X que el mandato recibido en las primarias es “luchar hasta lograr elecciones limpias y libres con el candidato que tiene la confianza de la gente”. Las primarias abiertas a todos venezolanos inscritos en el padrón electoral lograron movilizar a 2,4 millones de personas, según la comisión encargada de esos comicios.

Desde el jueves, cuando se abrió el proceso automatizado del CNE, se han registrado 11 candidatos: Maduro, Luis Eduardo Martínez, Daniel Ceballos, Antonio Ecarri, Juan Carlos Alvarado, Javier Bertucci, José Brito, Claudio Fermín, Luis Ratti, Enrique Márquez y el comediante Benjamín Rausseo.

De ellos, únicamente Maduro y Rausseo figuran en las distintas encuestas de intención de voto.

Los candidatos deberán esperar si su postulación es aceptada por el CNE, a cargo de organizar los comicios nacionales, estatales y municipales en el país.