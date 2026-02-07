Oposición húngara Tisza promete impuesto al patrimonio y adopción del euro en su programa electoral

BUDAPEST, 7 feb (Reuters) - El partido opositor húngaro Tisza planea introducir un impuesto sobre el patrimonio para los ricos, adoptar el euro como moneda y afianzar firmemente a Hungría en la Unión Europea y la OTAN, según se desprende de su programa electoral de 240 páginas publicado el sábado

El partido de centro-derecha representa el mayor desafío al gobierno del primer ministro nacionalista Viktor Orbán desde que su partido Fidesz obtuviera una victoria aplastante en 2010, aunque el resultado de las elecciones parlamentarias del 12 de abril sigue siendo muy incierto

Tisza está liderado por el exmiembro del Gobierno Peter Magyar, quien ha afirmado que el partido frenará la corrupción y desbloqueará miles de millones de euros en fondos congelados de la UE para impulsar la economía

El programa del partido reitera estos puntos y añade planes para reducir el impuesto sobre la renta de quienes ganan menos que el salario medio y un impuesto anual para los más ricos

"Para aquellos con un patrimonio superior a los 1.000 millones de florines (US$3,13 millones), introduciremos un impuesto anual sobre el patrimonio del 1% sobre la parte de su patrimonio que supere ese umbral", afirma

Tisza también se comprometió en el programa a poner fin a la dependencia de Hungría de la energía rusa para 2035 y a duplicar la cuota de fuentes de energía renovables para 2040

El partido afirmó que se comprometía a cubrir las crecientes necesidades energéticas de Hungría mediante la construcción de una central nuclear, pero que un gobierno de Tisza llevaría a cabo una "revisión exhaustiva" del proyecto de la central nuclear Paks 2, construida por Rusia, si ganaba las elecciones

Si Tisza gana las elecciones, también "fijará una fecha objetivo previsible y alcanzable" para la introducción del euro

El programa, titulado "Los cimientos de una Hungría funcional y humana", también prometía introducir los cambios necesarios en los servicios públicos clave

"Comenzaremos inmediatamente a reformar la sanidad, la educación, el sistema de bienestar social, el sistema de protección infantil y el transporte público", afirmó Magyar en un vídeo en el que presentaba el programa

En la mayoría de las encuestas de opinión, Tisza tiene una ventaja de entre 8 y 16 puntos porcentuales sobre el Fidesz de Orbán entre los votantes decididos. Las encuestas progubernamentales siguen mostrando una ventaja del Fidesz, y muchos votantes aún están indecisos

(1 dólar = 319,4700 florines) (Reportaje de Anita Komuves, edición de Timothy Heritage. Editado en español por Natalia Ramos)