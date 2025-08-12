Oposición israelí llama a huelga en apoyo a rehenes

“Pueden detenerse un día y decir que esto es terrible, que esto es triste, que no están mirando hacia otro lado y diciéndoles a las personas cuyas vidas han sido destruidas que se callen”, dice Lapid.

“Estoy en huelga porque las familias lo pidieron, y esa es razón suficiente. Estoy en huelga porque nadie tiene el monopolio de las emociones, de la responsabilidad compartida, de los valores judíos”, dice, recordando los 676 días de dolor que sufrieron muchas familias.

La huelga, programada para el 17 de agosto, está siendo organizada por el Consejo de Octubre, un grupo que representa a las familias afectadas por el ataque de Hamás.

Mientras tanto, el Foro de Familias de Rehenes, la principal organización que representa a las familias de los secuestrados, ha pedido una “pausa” en el país para esa fecha.

El principal sindicato de Israel, Histadrut, no se unió, diciendo que no quería “cerrar la economía en esta etapa” pero que apoyaría “las manifestaciones de solidaridad de los trabajadores” ese día. (ANSA).