Oposición israelí llama a huelga en apoyo a rehenes
Convocatoria de Yair Lapid
- 1 minuto de lectura'
“Pueden detenerse un día y decir que esto es terrible, que esto es triste, que no están mirando hacia otro lado y diciéndoles a las personas cuyas vidas han sido destruidas que se callen”, dice Lapid.
“Estoy en huelga porque las familias lo pidieron, y esa es razón suficiente. Estoy en huelga porque nadie tiene el monopolio de las emociones, de la responsabilidad compartida, de los valores judíos”, dice, recordando los 676 días de dolor que sufrieron muchas familias.
La huelga, programada para el 17 de agosto, está siendo organizada por el Consejo de Octubre, un grupo que representa a las familias afectadas por el ataque de Hamás.
Mientras tanto, el Foro de Familias de Rehenes, la principal organización que representa a las familias de los secuestrados, ha pedido una “pausa” en el país para esa fecha.
El principal sindicato de Israel, Histadrut, no se unió, diciendo que no quería “cerrar la economía en esta etapa” pero que apoyaría “las manifestaciones de solidaridad de los trabajadores” ese día. (ANSA).
Otras noticias de Israel
- 1
Milei les habla con el corazón de la macro y le contestan con el bolsillo
- 2
Rugby Championship: la ¿última? versión, con dos partidos de los Pumas ante All Blacks en Argentina
- 3
Meghan Markle y la polémica que desató al recordar su pasado como “valijera” de la versión estadounidense de Trato hecho
- 4
Los audios con los que Ángel de Brito mandó al frente a María Fernanda Callejón: “Desagradecida”