La oposición de Venezuela se mostró este miércoles optimista sobre el anuncio esta misma semana de un "mecanismo" que lleve al levantamiento de inhabilitaciones políticas contra sus dirigentes, como exigió Estados Unidos, pero un poderoso dirigente chavista lo descartó.

"Entre hoy y mañana debe producirse un procedimiento, que pueda brindar la herramienta, la fórmula, el mecanismo para producir las habilitaciones", señaló Gerardo Blyde, jefe de la delegación opositora en el mecanismo de negociación que media Noruega.

Las inhabilitaciones políticas son una vieja arma del chavismo gobernante para sacar a rivales del camino. Encabeza hoy la lista María Corina Machado, la liberal de 56 años que ganó la primaria opositora para enfrentar al presidente Nicolás Maduro en las elecciones de 2024, y que tiene una prohibición para ejercer cargos públicos por 15 años.

Blyde precisó que el mecanismo servirá para "María Corina o cualquier otro venezolano que aspire a ser presidente de la República y que pueda estar inhabilitado administrativamente por la Contraloría General".

Horas después, el dirigente chavista Diosdado Cabello descartó la posibilidad.

"Eso no va a ocurrir porque eso no depende del gobierno, son las instituciones que toman decisiones aquí en Venezuela", dijo Cabello al responder a las declaraciones de Blyde. "No seas mentiroso".

"Vas a ver que ni hoy ni mañana va a ocurrir eso que tú dices", continuó el dirigente, la única voz del chavismo que se ha pronunciado al respecto.

El chavismo ha dicho que nunca permitirá la candidatura de Machado, a quien acusa de alentar sanciones y una invasión extranjera.

La opositora sostiene que no reconoce la medida en su contra.

El gobierno y la oposición acordaron, el 17 de octubre en Barbados, que los comicios presidenciales se celebrarán en el segundo semestre de 2024 con la observación de la Unión Europea y otros entes internacionales.

Estados Unidos en respuesta levantó por seis meses sanciones al petróleo, el gas y el oro de Venezuela, pero lo condicionó a que se definiera un proceso para el levantamiento de inhabilitaciones, pese a que no se abordan en el acuerdo suscrito.

"Tengo fe y confianza en que van a suceder cosas en las próximas horas (...) para que los venezolanos podamos seguir teniendo confianza en los procesos de negociación", expresó Blyde a medios.

Con algunos acercamientos desde hace unos dos años, Maduro reiteró el martes su llamado a iniciar una "nueva era" con Estados Unidos, tras romper relaciones diplomáticas desde 2019.

El Departamento de Estado estadounidense no respondió aún al pedido de un comentario sobre este tema.

jt-ba/mbj/dga/atm