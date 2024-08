Oposición venezolana vuelve a las calles a reivindicar su alegado triunfo a un mes de las elecciones

CARACAS (AP) — La oposición venezolana volvió a arroparse el miércoles con el apoyo de sus seguidores en las calles y, en una concurrida marcha, reivindicó como un logro que su lucha se haya convertido en una causa mundial, cuando se cumple un mes de las cuestionadas elecciones presidenciales en las que el presidente Nicolás Maduro se arrogó el triunfo.

La líder opositora María Corina Machado defendió la victoria del excandidato de oposición Edmundo González ante una multitud y aseguró que, pese a los obstáculos del último mes, se mantienen firmes para confrontar los resultados que anunció la autoridad electoral sobre los comicios presidenciales del 28 de julio y que favorecían al mandatario venezolano.

“Hoy cumplimos un mes desde que tenemos un nuevo presidente electo, Edmundo González Urrutia, un hombre valiente y firme”, enfatizó Machado. En alusión a la sentencia del Tribunal Supremo —que ratificó el triunfo de Maduro en las elecciones— expresó que “nadie aceptó esa trampa”.

González no ha aparecido públicamente en las últimas semanas y enfrenta una investigación penal de la justicia venezolana.

Las elecciones han sido cuestionadas por los opositores de Maduro y por la comunidad internacional, por falta de transparencia, ante la falta de difusión de las actas electorales oficiales que permitan la verificación de resultados. A la jornada de votación, le sucedieron varias jornadas de protestas que dejaron al menos una veintena de muertos y más de 1.700 detenidos, según organizaciones civiles.

“A pesar de todo lo que hemos vivimos, aquí estamos de pie… Esta fuerza es indetenible”, dijo la líder opositora, quien expresó su satisfacción que su defensa de los resultados se ha convertido en “una causa mundial”.

Cientos de manifestantes se concentraron en un tramo de la avenida Francisco Miranda, una de las más transitadas y amplias de la capital venezolana, bajo el lema “Venezuela y el mundo rechazan el fraude de Maduro y su régimen”. Desde la mañana, cientos de agentes policiales recorrían las calles de Caracas y se ubicaban en zonas aledañas a la concentración.

Acompañada de varios dirigentes de partidos opositores, Machado —quien promovió la candidatura de Edmundo González tras ser inhabilitada para participar en las elecciones— se trepó en un pequeño camión de carga descubierto.

“Es una etapa dura y lo sabíamos”, manifestó la líder, citando la detención masiva de personas vinculadas con la oposición. “El régimen persigue a un pueblo que ya decidió”, agregó.

González, mediante su cuenta en la red social X, antes Twitter, en ese sentido comentó: “Sé que estos últimos treinta días han sido duros, pero también han sido una prueba de nuestra unidad y determinación. Cada día que pasa, nuestra voz se hace más fuerte y nuestra lucha, más firme".

“Haremos que se respete su voluntad. Vamos a lograr una transición ordenada, en paz y con garantías para todos, porque la verdad prevalecerá”, agregó.

También había previstas manifestaciones de venezolanos en Chile, Ecuador y Perú.

En la icónica Plaza de Bolívar de Bogotá un grupo de aproximadamente 30 venezolanos sostuvieron globos blancos como símbolo de las personas que las fuerzas de seguridad venezolanas han detenido desde las elecciones. El organismo de derechos humanos venezolano Foro Penal reporta 1.780 tenidos desde el 29 de julio.

“Estos globos significan la represión que Nicolás Maduro ha desatado”, dijo a The Associated Press Gaby Arellano, exdiputada venezolana que desde 2018 permanece en Colombia en condición de refugiada. “Queremos evidenciar que lo que Nicolás Maduro pretende con el miedo y el terror no es la verdad de lo que el pueblo venezolano clama, que es la victoria de Edmundo González”, agregó.

El oficialismo, por su parte, convocó a sus partidarios a marchar para celebrar la reelección de Maduro.

Maduro, que se postuló en busca de un tercer mandato de seis años, afirma que ganó la elección por más de un millón de votos y su gobierno ha desafiado los pedidos de Estados Unidos, la Unión Europea e incluso aliados de izquierda como Brasil, Colombia y México para que publique las actas de votación que respaldan esa afirmación.

Mientras la llamada Plataforma Unitaria, que representa a los principales partidos opositores, ha publicado en una página de internet el recuento del 83,5% de las boletas emitidas por las máquinas electorales que muestran que González ganó por un margen de más de 2 a 1.

Maduro fue declarado ganador por el Consejo Nacional Electoral, un organismo colegiado de mayoría oficialista, que aseguró que obtuvo 6,4 millones de votos frente a 5,3 millones de González. En cambio, la oposición sostiene que las actas en su poder —copias recolectadas por sus testigos en las mesas de votación— arrojan que su candidato alcanzó 7,3 millones de votos y Maduro 3,3 millones.

La semana pasada el Tribunal Supremo de Justicia afirmó que los recuentos de votos publicados por la oposición eran falsos.

Tanto González como Machado se mantienen ocultos, en particular después de que el 5 de agosto la Fiscalía General, controlada por el oficialismo, abrió una investigación penal en contra de ambos tras la petición que hicieron a los militares y policías para que retiren su respaldo al presidente Maduro y no repriman las protestas que se desencadenaron después de los comicios.

Mientras Machado ha aparecido en las distintas convocatorias masivas de la oposición, González no ha sido visto en público.

El Fiscal General Tarek Willliam Saab —cercano colaborador de Maduro y exlegislador oficialista— ha llamado a declarar a González en relación con otra investigación penal por la publicación de las actas de votación en la página http://resultadosconvzla.com/. González no ha acudido a las citas por considerar que el fiscal general “se ha comportado reiteradamente como un acusador político" condenándolo por anticipado.

Según la Fiscalía, los adversarios del gobernante incurrieron en “la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración”.

AP