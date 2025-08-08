Opositor ítalo venezolano De Grazia, un año incomunicado

“Un año sin ver a su familia, sin sus abogados de confianza, un año sin contacto con el mundo exterior”, denuncian sus familiares. “Américo De Grazia está aislado desde hace 365 días y aunque no lo llamen por su nombre, eso es tortura”, agregan al denunciar que su esposa e hijos “no saben si está bien, si come, si respira”.

De Grazia, dirigente político en el estado minero y forestal de Bolívar (sur) fue capturado de manera arbitraria en una carretera cuando se dirigía a la capital Caracas. Estuvo desaparecido durante horas hasta que se supo que había sido encerado en El Helicoide, una cárcel de la policía política Sebin, en Caracas, denunciada como centro de tortura y tratos inhumanos.

Por su parte, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) exigió este viernes “la libertad sin condiciones de Américo de Grazia”, exdiputado a la Asamblea Nacional 2015 y líder de la organización política Guayana Libre.

“Durante un año los familiares de @AmericodeGrazia han denunciado que no tienen contacto con él, ni siquiera una fe de vida. Esto constituye una violación flagrante de sus derechos, ya que el aislamiento prolongado es una forma de tortura”, denuncia la ONG al recordar que el preso político sufre serios problemas de salud que no han sido atendidos en prisión.

De Grazia es uno de los nueve presos políticos con doble nacionalidad (italiana y venezolana) cuya liberación es solicitada por el gobierno de Italia. (ANSA).