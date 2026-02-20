Opositor preso aliado de Machado anuncia su libertad tras aprobación de amnistía en Venezuela

Un dirigente opositor venezolano, aliado de la nobel de la Paz María Corina Machado, anunció la madrugada del viernes que quedó en "libertad plena" horas después de la aprobación de una histórica ley de amnistía en el Parlamento.

Juan Pablo Guanipa estuvo detenido nueve meses y, tras pocas horas excarcelado, fue de nuevo capturado el 8 de febrero por supuestamente violar su libertad condicional. Desde entonces estaba en arresto domiciliario.

"Confirmo que estoy en libertad plena", escribió el viernes en la red social X el dirigente. "Agradezco a todos los venezolanos por pelear por mi liberación y la de todos los presos políticos".