Opositor ruso acusado de alta traición, dice estar "orgulloso" de lo que dijo

El opositor ruso Vladimir Kara-Murza, acusado de alta traición y quien puede ser condenado a 25 años de cárcel, afirmó el lunes ante el tribunal que está "orgulloso" de su compromiso político.

Al mencionar sus posiciones contra la ofensiva rusa en Ucrania y contra Vladimir Putin, Kara-Murza dijo que "suscribo cada palabra de lo que se me reprocha en esta acusación".

"No solo no me arrepiento de todo eso, sino que estoy orgulloso", agregó en esta última declaración del acusado antes de que se anuncie la pena a la que será condenado por el tribunal, publicada en Telegram por el periodista Alexei Venediktov.

Dijo que lamenta "no haber logrado convencer suficientemente a mis compatriotas y a los políticos de los países democráticos sobre el peligro que el actual régimen del Kremlin representa para Rusia y el mundo", agregó.

Un fiscal ruso había requerido el 6 de abril 25 años de cárcel para Murza, juzgado por varios cargos entre los que figura el de alta traición.

Se le imputan los cargos de "alta traición", difusión de "informaciones falsas" sobre el ejército ruso, y trabajo ilegal para una organización "indeseable".

La pena acumulativa requerida para estos delitos es la más severa prevista en el Código Penal.

El opositor, detenido desde abril de 2022, estuvo a punto de morir después de haber sido envenenado, según él, en dos ocasiones, en 2015 y 2017, actos que atribuye al gobierno ruso.

AFP