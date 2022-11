Opositor ruso Navalni denuncia que la prisión se niega a darle botas de invierno

El opositor ruso Alexéi Navalni, que denuncia desde hace semanas un endurecimiento de las condiciones de detención, indicó el lunes que va a demandar a la cárcel en la que está preso porque le niegan el acceso a botas de invierno.

"Voy a demandar a mi colonia penitenciaria exigiendo que me entreguen botas de invierno", escribió en un mensaje transmitido a sus abogados y publicado en las redes sociales.

Según Navalni, preso en una colonia a 200 kilómetros de Moscú, esta acción "es un excelente ejemplo del engaño y la sofisticación del sistema de presiones" en las cárceles rusas.

"Si no te dan botas de invierno, eso quiere decir que no sales de paseo (y sufres) o que sales y te enfermas (lo que ya me ocurrió)", explicó el opositor.

Navalni fue detenido en Rusia en enero de 2021 tras regresar a su país luego de recibir tratamiento en el extranjero por envenenamiento, un ataque que él atribuye al Kremlin.

En marzo pasado fue condenado a nueve años de prisión en un severo régimen de detención acusado de los cargos de "fraude", que Navalni rechaza. En octubre denunció que se enfrenta a nuevos cargos pasibles de hasta 30 años de prisión.

Bur/an/eg

AFP