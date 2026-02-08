Opositor venezolano González Urrutia exige la libertad "inmediata" de presos políticos, tras excarcelación de Guanipa
El dirigente opositor venezolano Edmundo González Urrutia, exiliado en Madrid, exigió este domingo "la libertad plena e inmediata de todas las personas presas por razones políticas", tras la excarcelación de Juan Pablo Guanipa, una figura cercana a María Corina Machado.
"Estas excarcelaciones no equivalen a libertad plena. Mientras las causas sigan abiertas y persistan medidas restrictivas, amenazas o vigilancia, la persecución continúa. La justicia no se satisface con salidas parciales ni condicionadas", declaró en X González Urrutia, que se enfrentó en las presidenciales de 2024 a Nicolás Maduro y sostiene que ganó los comicios, marcados por denuncias de irregularidades.
"Seguimos exigiendo la libertad plena e inmediata de todas las personas presas por razones políticas y el cierre definitivo de los procesos arbitrarios", agregó tras la liberación de Guanipa.