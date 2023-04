Opositor venezolano juan guaidó dice que se encuentra en colombia para cumbre internacional

CARACAS, 24 abr (Reuters) - El dirigente opositor de Venezuela, Juan Guaidó, dijo el lunes que viajó a Colombia para pedir encuentros con las delegaciones internacionales que asisten a una reunión de países organizada por el presidente colombiano, Gustavo Petro, en busca de una salida a la crisis política de la nación miembro de la OPEP.

Guaidó, uno de la decena de aspirantes a la elección primaria opositora prevista para octubre, agregó en un comunicado divulgado en su cuenta de Twitter que espera que de la cita en Bogotá, prevista para el martes, salga un compromiso del gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, de retomar las negociaciones con la oposición, en una mesa que se estableció en México en 2021 y que se retomó a fines de 2022.

Petro ha dicho que lo que se busca en la cita del martes es acuerdos para la realización de elecciones generales en Venezuela y el eventual levantamiento de sanciones impuestas por Estados Unidos al país sudamericano para forzar la salida de Maduro, cuya reelección en 2018 es vista como fraudulenta por críticos y algunos países occidentales.

"Acabo de llegar a Colombia, de la misma manera que lo han hecho millones de venezolanos antes que yo, a pie", dijo Guaidó en el comunicado sin ofrecer detalles de ese cruce de frontera hacia la vecina nación, donde se calcula han llegado en los últimos años al menos 1,6 millones de venezolanos huyendo de la crisis económica marcada por la hiperinflación.

Guaidó agregó que "en los últimos días, el régimen nuevamente ha elevado las amenazas en mi contra y su objetivo es callar mi voz. Yo no voy a permitirle eso a Maduro".

El líder opositor tiene prohibición de salida del país desde 2019 impuesta por el máximo tribunal de Venezuela y la fiscalía le ha abierto al menos 30 investigaciones por delitos como usurpación de funciones, corrupción, instigación pública a la desobediencia de las leyes, entre otros.

"A pesar del riesgo que implica salir nuevamente a buscar apoyo del mundo para los venezolanos, como lo he hecho antes, no voy a dejar de hacerlo", dijo el opositor, quien en 2019 salió también por pasos fronterizos irregulares de la frontera para llegar a Colombia y viajar a distintos países de Sudamérica, Europa y Estados Unidos en busca de apoyo para realizar nuevas elecciones y cambiar al gobierno de Maduro. Guaidó, cuyo gobierno interino constituido en enero de 2019 fue desmantelado por la propia oposición a fines del año pasado al argumentar que no cumplió con el objetivo de desbancar a Maduro del poder, añadió que durante su permanencia en Bogotá se reunirá con los grupos de migrantes venezolanos, pero no ofreció otros detalles.

El sábado por la noche se produjo en Bogotá una reunión de miembros de la oposición con el presidente Petro en Bogotá. Tras el encuentro hablaron Gerardo Blyde, jefe de la delegación opositora en las negociaciones en México y el canciller colombiano, Álvaro Leyva.

Leyva dijo que espera que las elecciones ocurran con "todas las reglas propias del sistema interamericano" en 2024. (Reporte de Vivian Sequera y Mayela Armas.)

Reuters