Opositor venezolano Juan Pablo Guanipa está bajo arresto domiciliario, dice su hijo

10 feb (Reuters) - El opositor venezolano Juan Pablo Guanipa está bajo arresto domiciliario en su casa en Maracaibo, dijo el martes su hijo Ramón en un mensaje en X.

Guanipa fue excarcelado el domingo tras ocho meses de detención, y horas después fue recapturado en Caracas por supuestamente incumplir los términos de su liberación, según la Fiscalía General.

"Estamos aliviados de saber que mi familia estará junta pronto", señaló el hijo de Guanipa. "Mi papá sigue injustamente preso, porque casa por cárcel sigue siendo prisión y exigimos su libertad plena y la de todos los presos políticos".

Tras un recorrido en moto por la capital venezolana y dar declaraciones a varios medios de comunicación, Guanipa fue detenido por hombres no identificados y su paradero era desconocido hasta que su hijo confirmó que ya estaba en Maracaibo, capital del estado petrolero del Zulia.

Ramón Guanipa dijo a reporteros en Maracaibo que su padre le narró que los desconocidos lo subieron a una camioneta y le cubrieron la cabeza con una camiseta y no le dejaron moverse hasta que llegó a una sede policial en Caracas. Agregó que Guanipa tiene un grillete electrónico y no puede hablar con la prensa.

El grupo no gubernamental Foro Penal ha dicho que unas 426 personas han sido excarceladas desde el 8 de enero, cuando las autoridades anunciaron las liberaciones.

El gobierno niega tener presos políticos y afirma que quienes están encarcelados han cometido delitos.

Las autoridades han dado una cifra mucho mayor de liberaciones, casi 900, pero no han sido claras sobre el cronograma y parecen estar incluyendo excarcelaciones previas en su recuento. El Gobierno no ha proporcionado una lista oficial de cuántos presos serán liberados ni quiénes son.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció el 30 de enero una propuesta de "ley de amnistía" para cientos de presos en el país.