Opositora Machado dice que hará "todo lo posible para poder regresar" a Venezuela
La opositora venezolana María Corina Machado, que vive en la clandestinidad en su país, aseguró este jueves en Oslo que hará "todo lo posible" para regresar a Venezuela pese al riesgo de ser arrestada, un día después de la ceremonia...
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
La opositora venezolana María Corina Machado, que vive en la clandestinidad en su país, aseguró este jueves en Oslo que hará "todo lo posible" para regresar a Venezuela pese al riesgo de ser arrestada, un día después de la ceremonia de entrega de su Nobel de la Paz.
"Vine a recibir el premio en nombre del pueblo venezolano y lo llevaré a Venezuela en el momento adecuado", afirmó, en inglés, la opositora de 58 años en el Parlamento noruego.
"No diré cuándo ni cómo se hará, pero haré todo lo posible para poder regresar y también para poner fin a esta tiranía muy pronto", añadió, asegurando además que es necesario "terminar el trabajo" para establecer la democracia en su país.
phy/ef/pc/jvb
Más leídas
- 1
Los ex Gran Hermano estrenaron su serie y en Intrusos no pudieron contener la risa: “¿Van a los premios Oscar?"
- 2
El estallido latente de un Mani Pulite en la AFA de Chiqui Tapia
- 3
El New York Times eligió a las mejores series del año y dos argentinas tuvieron “mención de honor”
- 4
Cuánto cobra el personal de las Fuerzas Armadas en diciembre con el aguinaldo