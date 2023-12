CARACAS, 14 dic (Reuters) - La candidata presidencial de la oposición venezolana, María Corina Machado, dijo el jueves que no apelará su prohibición de ocupar cargos públicos porque no se le ha notificado oficialmente.

Machado, una ingeniera industrial de 56 años, se encuentra entre un grupo de figuras opositoras que han sido inhabilitadas en lo que consideran medidas injustas de la Contraloría General.

El proceso de apelación, abierto hasta el viernes 15 de diciembre, fue acordado el mes pasado entre la oposición y el Gobierno de Nicolás Maduro.

Estados Unidos, que alivió temporalmente las sanciones al gobierno de Maduro gracias a un pacto sobre garantías para las elecciones de 2024, había condicionado la continuación de ese alivio a que Caracas comenzara a levantar las prohibiciones y liberara a los presos políticos y a los estadounidenses "detenidos injustamente" hasta el 30 de noviembre.

El gobierno Venezolano aún no ha iniciado la liberación de prisioneros y la administración de Joe Biden ha dicho que está reconsiderando el alivio de las sanciones.

"Todos sabemos que los lapsos legales los establece la ley, no los establece el régimen", dijo Machado a reporteros en referencia al Gobierno de Maduro y como respuesta a la interrogante sobre si apelaría.

"Y si a mi no me han notificado de procedimiento alguno, difícilmente puede haber un lapso corriendo", agregó.

El anuncio de la inhabilitación a Machado lo realizó en junio José Brito, un diputado de la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo, quien mostró a los medios una carta entregada por el director de procedimientos especiales de la Contraloría. Sin embargo, Machado ha señalado que no recibió una notificación.

Los escenarios para Machado son complejos, dijeron cinco fuentes consultadas, quienes agregaron que si la opositora acude al máximo tribunal valida el acto de la Contraloría General de imponerle la inhabilitación, medida que la candidata ha calificado de irregular.

En caso de no acudir a la máxima corte, no está claro cómo resolvería su inhabilitación, que Machado ha dicho es un tema político, no jurídico.

Las fuentes señalaron que antes de acudir al máximo tribunal, la revisión del caso de Machado tendría que ser ante la Contraloría, que emitió los oficios.

El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dijo la semana pasada que las autoridades deben permitir que un candidato de la oposición se presente a las elecciones.

(Reporte de Vivian Sequera y Mayela Armas; Editado por Sofía Díaz Pineda)