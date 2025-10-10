Opositora venezolana Machado gana el Nobel de la Paz por su lucha contra la "dictadura"

Machado es la principal líder opositora de Venezuela

Se le impidió presentarse a las elecciones de 2024

Machado vive en la clandestinidad

La Casa Blanca critica el premio

Por Gwladys Fouche y Terje Solsvik

OSLO, 10 oct (Reuters) - La líder de la oposición venezolana María Corina Machado ganó el viernes el Premio Nobel de la Paz por luchar contra la "dictadura" en su país y lo dedicó en parte al presidente estadounidense Donald Trump, que ha insistido repetidamente que él merecía la distinción.

Machado, ingeniera industrial de 58 años y que vive en la clandestinidad, no pudo presentarse a las elecciones de 2024 por la prohibición de un tribunal venezolano y retar al presidente Nicolás Maduro, que ha ejercido el cargo desde 2013.

"Dios mío (...) No tengo palabras", dijo Machado al secretario del organismo que concede el premio, Kristian Berg Harpviken, en una llamada telefónica que el Comité Nobel publicó en las redes sociales.

"Se lo agradezco mucho, pero espero que entienda que esto es un movimiento, esto es un logro de toda una sociedad. Yo sólo soy una persona.

Desde luego, no me lo merezco", agregó Machado.

Más tarde dijo, en una publicación en X en inglés: "¡Dedico el premio al sufrido pueblo de Venezuela y al presidente Trump por su decisivo apoyo a nuestra causa!".

Trump es un feroz crítico de Maduro y Estados Unidos es uno de los países que no reconoce la legitimidad de su Gobierno.

Sin embargo, la Casa Blanca había criticado antes la decisión del Comité Nobel noruego de centrarse en Venezuela pocos días después de que Trump anunció un gran avance en las conversaciones para detener los combates en Gaza entre Israel y Hamás.

"El presidente Trump continuará haciendo acuerdos de paz, terminando guerras y salvando vidas (...) El Comité Nobel demostró que anteponen la política a la paz", dijo el portavoz de la Casa Blanca, Steven Cheung, en un post en X.

Maduro, que ha encabezado el país durante 12 años marcados por una profunda crisis económica y social, juró un tercer mandato en enero de este año, pese a los cuestionamientos de los resultados, los llamamientos internacionales para que se aparte y de que Estados Unidos ofreció una recompensa por su captura.

"Cuando los autoritarios toman el poder, es crucial reconocer a los valientes defensores de la libertad que se levantan y resisten", dijo el Comité Nobel en su mención.

Marco Rubio, ahora secretario de Estado de Trump, propuso a Machado para el Premio de la Paz junto a un grupo de congresistas estadounidenses en agosto de 2024, cuando aún era senador.

PRESENCIA EN DUDA

No está claro si la líder venezolana podría asistir a la ceremonia de entrega del premio en Oslo el 10 de diciembre, aniversario de la muerte del industrial sueco Alfred Nobel, fundador de los premios en su testamento de 1895.

De no asistir, se uniría a la lista de galardonados con el Premio de la Paz a los que se les ha impedido hacerlo en los 124 años de historia del galardón, entre ellos el disidente soviético Andrei Sájarov en 1975, el polaco Lech Walesa en 1983 y la birmana Aung San Suu Kyi en 1991.

Machado es la primera persona de Venezuela en ganar el Premio Nobel de la Paz y la sexta de Latinoamérica.

La oficina de derechos humanos de la ONU celebró el premio a Machado y lo describió como un reconocimiento de "las claras aspiraciones del pueblo de Venezuela de libertad y elecciones justas".

El periodo previo a la concesión del premio de este año estuvo dominado por las repetidas declaraciones públicas de Trump de que merece ganar el Premio Nobel de la Paz.

"Creo que la principal conclusión es que el comité vuelve a demostrar su independencia, que no se deja influir por las opiniones populares o los líderes políticos a la hora de otorgar el premio", afirmó Halvard Leira, director de investigación del Instituto Noruego de Asuntos Internacionales.

"La oposición democrática de Venezuela es algo que Estados Unidos ha apoyado con entusiasmo.

Por lo tanto, en ese sentido, sería difícil que alguien considerara este premio como un insulto a Trump".

Estados Unidos ha atacado en las últimas semanas varios buques que presuntamente transportaban drogas frente a las costas de Venezuela.

Trump ha sostenido que Estados Unidos está involucrado en "un conflicto armado no internacional" con los cárteles de la droga, según un documento en el que notifica al Congreso su justificación legal para los mortíferos ataques estadounidenses contra barcos frente a las costas de Venezuela.

Machado ha apoyado públicamente la operación militar de Estados Unidos, y dijo a Fox Noticias el mes pasado que la operación estaba "destinada a salvar vidas" en ambos países.

El premio de la Paz es el quinto Nobel que se concede esta semana, tras los de Literatura, Química, Física y Medicina. La organización japonesa Nihon Hidankyo, un movimiento de base de supervivientes de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, ganó el galardón en 2024.

El Premio Nobel de la Paz, dotado con 11 millones de coronas suecas, unos US$1,2 millones.

(Información de Gwladys Fouche, Nora Buli, Nerijus Adomaitis, Tom Little y Terje Solsvik en Oslo, Olivia Le Poidevin en Ginebra; editado en español por Patrycja Dobrowolska, Tomás Cobos, Jorge Ollero Castela y Javier López de Lérida)