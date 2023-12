La opositora María Corina Machado descartó este miércoles recurrir una inhabilitación que no reconoce y que en la práctica le impediría postularse a las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela, aunque aclaró que evalúa la opción "día a día".

Negociadores del presidente socialista Nicolás Maduro y de la oposición anunciaron el 30 de noviembre una vía para que dirigentes inhabilitados que aspiran a postularse en las elecciones del próximo año pidan al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que se revisen esas sanciones, fijando plazo hasta el viernes 15 de diciembre.

"Yo no he cometido delito alguno, falta alguna, y aquí no hay un acto de la Contraloría, un procedimiento de la Contraloría, una decisión de la Contraloría, ni yo he sido notificada (...). Por lo tanto, ¿qué acto puede recurrirse si no existe? Es absolutamente inexistente", declaró Machado, de 56 años, en una rueda de prensa.

"Yo hoy estoy más que habilitada por la opinión pública", agregó. "No pueden imponer ni vías ni tiempos", subrayó.

La oposición acusa al gobierno chavista de usar las inhabilitaciones como "arma política". La ley faculta a la Contraloría a tomar medidas administrativas contra funcionarios investigados, pero la Constitución establece que solo una sentencia judicial "definitivamente firme" puede impedir ser candidato a la presidencia.

El documento que establece el "mecanismo" para recurrir las inhabilitaciones "lejos de allanar y facilitar la vía electoral, lo que la hace es más compleja", argumentó Machado.

"Lejos de demostrar la disposición (del gobierno de Maduro) a cumplir con las condiciones que exige la comunidad internacional para que (las votaciones de 2024) sean consideradas elecciones limpias y competitivas, las restringe", continuó.

No obstante, la exdiputada dijo estar "evaluando día a día" la situación.

La vía ante el TSJ, al que opositores acusan de favorecer al gobierno, se planteó en el marco de las negociaciones en Barbados en las que oficialistas y sus contrincantes acordaron el 17 de octubre celebrar elecciones presidenciales en el segundo semestre de 2024.

En respuesta, Estados Unidos flexibilizó por seis meses sus sanciones al petróleo, el gas y el oro de Venezuela, pero condicionó todo a definir un procedimiento que levante las inhabilitaciones.

"Hay muchos elementos que no han sido definidos", expresó Machado. "Hasta tanto eso no ocurra y no se tenga el cumplimiento de los acuerdos (...), yo no tomaré una decisión definitiva", precisó.

erc/mbj/llu